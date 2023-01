Salvados da voz a las cantantes españolas acosadas por Plácido Domingo

Este pasado domingo el programa de La Sexta, Salvados puso de nuevo en el punto de mira a Plácido Domingo. Fue en 2019 cuando se destapó el escándalo de acoso sexual cometidos por el cantante a lo largo de su carrera y tras un año y medio de investigación acerca del caso este programa de televisión ha publicado a varias víctimas que se atreven a hablar sobre el tema. La novedad es que por primera vez hay delante de cámara una víctima española de acoso sexual por parte de Domingo.

La mujer que ha decidido contar su relato no ha querido mostrar su cara ni voz real porque se encuentra todavía en activo, pero aún así se ha querido sentar frente a Gonzo para contarle sus experiencias. Recuerda que la primera vez que el cantante la incomodó fue cuando iban de una sala a la otra y Domingo le pidió meterle la mano en el bolsillo trasero del pantalón que ella llevaba, había personas delante. "No sabía qué decir para no ofenderle y que se quedara tranquilo", ha asegurado.

En otra ocasión esta misma mujer afirma que Plácido Domingo se sirvió de la oscuridad entre un acto y otro en el escenario para besarla en la boca "un beso que ni vi venir ni pude esquivar ni quería recibir". No quiso denunciar en el momento porque sabía del poder y la influencia del cantante dentro del mundo de la ópera: "¿Cómo lo cuentas? Él es Plácido Domingo, y tú no eres nadie. Es intocable, no debería, pero lo es. Por eso estoy a oscuras".

No ha sido la única mujer española en dar su testimonio sobre el acoso recibido pero el resto ha querido aportar su relato vía telefónica. Un total de25 mujeres han contado situaciones similares vividas con el tenor y que se asemejan también a las que se han contado en Estados Unidos, por otras tantas mujeres. Una de las víctimas deja entrever que Domingo no es el único caso de acoso sexual dentro del mundo de la ópera.

En el reportaje aparecen dos cantantes que no han temido dar la cara para denunciar a Plácido Domingo. La mezzosoprano Patricia Wulf fue la primera en hacer público el acoso que recibió por parte del cantante y describe cómo le tocaba de manera inoportuna y cómo se refería Domingo a su marido como "mi rival".

Otra de las cantantes que ha querido hablar públicamente al respecto ha sido la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio. Entre lágrimas cuenta cómo una noche el cantante la invitó una noche a su apartamento a ver La traviata "y se tiró encima", ella llamó a una amiga para que fuera a recogerla tras ese incidente. Después de ese desencuentro Rubio no volvió a cantar en Washington o en Los Ángeles.

Cuando se destaparon los casos de acoso sexual en Estados Unidos cometidos por Plácido Domingo se iniciaron varias investigaciones al respecto y se corroboró que las acusaciones eran ciertas. Según cuenta Samuel Schult, exvicepresidente del sindicato hubo un pacto entre el sindicato de músicas de ópera de Estados Unidos y Domingo sobre la manera de comunicar los resultados de la investigación y que éstos permanecieran fuera del escrutinio público a cambio de 500.000 dólares.

Acerca la investigación de los acosos de Plácido Domingo

OBERTURA: 1960-2019Aparece Plácido Domingo. Uno de los tenores más importantes del S.XX, aclamado en todo el mundo. Director de las Óperas de Los Ángeles y Washington, promotor de talentos y embajador de la marca España.Es Dios en el escenario. pic.twitter.com/IuhdNdYk0T — Salvados (@salvadostv) January 14, 2023