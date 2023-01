Cristina Pedroche no tendrá programa propio en Atresmedia

Cristina Pedroche quiere más. La colaboradora de Zapeando pretende ascender posiciones en Atresmedia con un claro objetivo en mente: presentar un programa. La televisiva no quiere quedarse con el cliché de chica de las Campanadas. Ella quiere seguir creciendo profesionalmente y que no se le juzgue por un vestido llamativo o una figura espectacular. Con esa firme intención ha arrancado el 2023, pese a no contar con la mejor de las noticias por parte de Atresmedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

La mediática presentadora, que este año estrena maternidad junto a su marido Dabiz Muñoz, ha compartido con sus seguidores la decepción que ha sentido al conocer la decisión de Atresmedia. “Hace tiempo hice un casting para una cosa y hoy me han dicho que no. Al principio me he puesto un poco triste, porque creo que era perfecto para mí. Yo sé que me salió muy bien y que podría darle un aire nuevo e interesante al proyecto. ¿Sabéis cuando pensáis que algo va a pasar o que tiene que ser y al final no ocurre? Pues así me siento”, ha expresado.

La tertuliana de Zapeando no ha querido desvelar el nombre del programa que está preparando Atresmedia y para el que no ha sido seleccionada. Atendiendo a sus palabras parece que es un formato ya existente que, según su criterio, necesita aire fresco.

Pedroche ha asumido con deportividad la postura de Atresmedia, fijando un plazo de espera. “Pero lógicamente esa decisión no depende de mí y finalmente no he sido elegida. Yo sigo con fuerza, ganas e ilusión esperando el que crean que es mi proyecto. Mínimo un año más podré esperar”. La presentadora de las Campanadas de Antena 3 se siente incompleta y se ve capacitada para encabezar un nuevo proyecto.