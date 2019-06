Planet Horror: terror a la carta con AMC

La producción de terror cuenta desde hoy con una plataforma especializada para visionado bajo demanda que se convierte en la última propuesta del grupo AMC Networks, que engloba a cadenas temáticas como AMC, Canal Hollywood u Odisea. Planet Horror es el nombre de esta oferta que engloba a títulos clásicos y recientes del género. Es una acción conjunta de AMC con Red Rum, el sello dedicado al contenido fantástico y de terror de Wild Duck.

Todos los títulos en esta nueva oferta están disponibles tanto en versión original y en versión doblada al castellano, poniendo al alcance del público especializado títulos que solían relegarse a festivales y citas minoritarias. El catálogo de Planet Horror irá ampliándose cada semana con estrenos. Entre los títulos exclusivos se encuentran Al interior, A Horrible way todie, Goodnight Mommy, ABCs of Death o la trilogía The Human Centipede. Entre los clásicos están La noche de los muertos vivientes, La mansión de los horrores y Puppet Master. Y cineastas como John Landis, Nacho Vigalondo, Tom Six o Julien Maury aparecen representados en la selección. Las cintas que destacan en los festivales de Fancine Málaga, Sitges (con la presencia en la presentación de su director, Ángel Sala), Nocturna Madrid o la Semana del Terror de San Sebastián pasarán a este servicio de suscripción anual por un coste de 20 euros.

Manuel Balsera, director general de AMC en el Sur de Europa, señala que “Planet Horror es una apuesta por la innovación en los servicios directos al consumidor y la exploración de nuevas fórmulas en los contenidos especializados”.

David Fernández, jefe ejecutivo de Wild Duck, reconoce que los amantes del género cuentan así “con una comunidad donde sentirse en casa y disfrutar de títulos inéditos y alternativos”. El terror está al alza también en las salas. En el último trienio el número de estrenos del género ha aumentado un 65% y duplicó la cantidad recaudada en taquilla.