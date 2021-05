'Planeta Calleja', los problemas con Kiko Rivera y la cueva del maquis

Vuelve Planeta Calleja, las confesiones íntimas en parajes espectaculares y desafíos de aventura, en la noche dominical de Cuatro.

El aventurero leonés estrena hoy más entregas “duras y de carácter más emocional”, marcadas por la pandemia, lo que obligó a parar la grabación durante el confinamiento.

A esta temporada pertenecía el programa con Fernando Simón, en Mallorca, ya emitido.

Jesús Calleja revela que decidió acelerar el plan de rodaje en Kenia con Paula Echevarría y Miguel Torres para regresar a España antes de lo previsto. “Cuando estaba grabando con Paula me di cuenta de que algo grave estaba pasando. Llamé a mi familia para que comprasen comida y mascarillas, lo cogieran todo y se vinieran a mi casa de León”,relata.

Pese a las restricciones, el expedicionario asegura que nunca tuvieron miedo en las grabaciones: “Teníamos más precauciones, pero no miedo. Escogíamos los países más limpios de covid y no hemos tenido problemas”. “Siempre digo lo mismo, pero esta vez es verdad, es la mejor temporada. Y creo que se debe a la dificultad por la pandemia”, asegura. Y esa situación ha contribuido a que “en este año las conversaciones han sido más intensas, más curiosas y emocionales”.

Fue durante el viaje con Kiko Rivera a Nepal cuando se llevaron un susto. “En Nepal sí que nos saltó una alerta, porque solo en una semana se dispararon los casos por su cercanía a India. Vimos cómo quemaban a los muertos, estuvimos confinados en el hotel, un horror. Tuvimos que adelantar las fechas y rodar más rápido. Al día siguiente de nuestro regreso a España, cerraron el país”.

Los invitados de esta nueva temporada

Manteniendo su característico toque de aventura, los rodajes de esta nueva entrega fueron más tranquilos. En esta etapa los viajes son con Omar Montes a la Laponia sueca; Silvia Abril y Toni Acosta en Maldivas; Maribel Verdú en Santo Tomé y Príncipe; Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, en Islandia; el chef gaditano Ángel León en Dubái y Santi Milán en Etiopía.

El primer programa de hoy es con Miguel Ángel Revilla, en su Cantabria, en la cueva donde estuvo escondido Segundo Bores, maquis de la posguerra. “Es una historia absolutamente conmovedora de un hecho que ha marcado a nuestro país. Nunca debemos olvidar lo que pasó y tener que ser conscientes de que no podemos llegar a una situación como esta”, cuenta.

Calleja ha querido subrayar la figura de Willy Bárcenas, que “tan manchada está por ser hijo de”: “Destaco de él la sinceridad real que ha tenido conmigo. Creo que la gente se quitará esa imagen que tienen de él cuando vean el programa”.