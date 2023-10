RTVE ofrecerá el Festival de Eurovisión de Inteligencia Artificial

La ciudad gallega de La Coruña acoge el 4 de noviembre el AI Song Contest, el Festival de Eurovisión con canciones elaboradas mediante Inteligencia Artificial. Es un festival de carácter mundial en el que intervienen diez participantes en esta cuarta edición que se celebra en España.

RTVE a través de su plataforma gratuita RTVE Play se encargará de la retransmisión de la gala, a partir de las diez de la noche. El voto del público se puede hacer de forma gratuita hasta el día 30.

Walking with AI (O Camiño da IA) (Caminando con la IA) es el lema de esta edición con una gala presentada por Neves Rodríguez, Belén Rivero y Ricardo Saavedra y que se desarrollará en inglés, español y gallego.

Junto a las las actuaciones de estos diez finalistas que acuden a la cita también participarán el grupo tradicional gallego AGHRÚ, el ganador del año pasado en este festival, Yaboi Hanoi, el equipo subcampeón PAMP! y el electro-pop de Lontreira.

Los diez finalistas provienen de distintas partes del mundo: Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, India, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia, además de contar Galicia con un participante propio.

Esta es Florespiña, una de las canciones participantes.

Los participantes de 'Caminando con la IA'

Lucharán por la victoria en el IA Festival.

Ceremony Shadows con Holy Water.

DADABOTS con Bandschleifer

Auditory Virtual Observatory con Spectral Gymnopédie

Kemi Sulola, Harriet Raynor & Rebel Algorithms con VTGO (Vertigo)

HEL9000 con the Metal is too important…

Carmel Freeman con Reboot

Berfoed con Revisit to the observatory

DJ Swami con Synthetic Love

Synthetic Beat Brigade con How would you touch me?

PAMP! ft Ana Kiro con Florespiña (Thorny Flower)

El ganador de la cuarta edición del AI Song Contest se elegirá mediante una votación mixta entre jurado y público.