Muere la primera cantante británica eurovisiva, que defendió "una canción terrible"

Los eurofans británicos han mostrado su tristeza por la pérdida de su primera representante hace ya 67 años, la cantante Patricia Bredin, que ha muerto en Canadá a los 88 años. Bredin intervino con una de las canciones más breves en la historia eurovisiva, un tema de poco más de dos minutos, All, que ni siquiera fue publicado en disco.

Bredin acabó séptima entre diez participantes, cuando el voto del jurado era diez puntos por país distribuidos en seis votos como máximo. La ganadora fue la neerlandesa Corry Brocken, con 31 puntos para Net als tolen. La británica cosechó 6 puntos en esta segunda edición que se celebró en la localidad germana de Frankfurt.

La primera representante eurovisiva del Reino Unido, el país con mejor palmarés en el festival tras Suecia, nació en la urbe de Hull en 1935. Fue elegida por directivos de la BBC cuando la vieron actuar en los salones del londinense hotel Savoy, tras haberse iniciado en la canción lírica en su ciudad natal.

Los directivos buscaban una cantante que defendiera la canción elegida por la cadena, All, "una canción terrible". All es una balada con una orquestación ampulosa que ya estaba anticuada en aquel momento. Como surgida de una banda sonora de cuento de hadas de Disney. Nada que ver con los se estaba gestando en las nuevas corrientes musicales a finales de los 50. No había esperanzas en la cacnción y sólo se pretendía debutar sin aspavientos en un certamen europeo, invento de la OTAN, que aún en los estertores de la posguerra no levantaba interés entre los británicos.

La fallecida cantante olvidó esta participación poco afortunada en el festival y estuvo varias décadas en el mundo musical y de la interpretación antes de recalar en tierras canadienses y retirarse en una amplia granja en Nueva Escocia donde ha fallecido a avanzada edad.