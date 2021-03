RTVE cuenta con nuevo consejo acordado por las principales fuerzas

El bipartidismo se ha hecho efectivo con el acuerdo de PSOE y PP para renovar la cúpula de RTVE y zanjar un período interino que se había convertido en una deriva complicada para la corporación pública por las malas decisiones de Rosa María Mateo. Al consenso se sumaron Unidas Podemos y PNV; quedándose fuera del acuerdo Vox y Ciudadanos. A través de este acuerdo, el almeriense José Manuel Pérez Tornero, profesor universtario barcelonés, y fundador del programa de La 2 La aventura del saber será el nuevo presidente por seis años de la corporación. Tomará posesión al mediodía de este viernes junto al resto de miembros.

Junto a él, otros nueve consejeros de distinta tendencia y propuestos por esas fuerzas de consenso. El equilibrio marcará los próximos años de gestión de la cadena pública y ya se observará si esos representantes son capaces de sacar del pozo de la audiencia y del prestigio a RTVE tras años de caída de espectadores, polémicas y ajustes de cuenta en el seno de la plantilla.

Esos nombres surgieron de entre los candidatos al concurso público, pero finalmente no se han tenido en cuenta los informes del comité de expertos, atendiéndose además a criterios de igualdad para dar más presencia femenina frente a los principales nombres de aquella lista. El nombre más valorado por la comisión, por cierto, era una mujer, Alicia Gómez Montano, ex directora de Informe Semanal, y fallecida en enero de 2020. Otro ex director del espacio de los sábados y veterano directivo de contenidos de TVE, Ramón Colom, es otro de los nuevos consejeros, y formó parte de la elección del Senado. De la lista de expertos quedaron fuera dos nombres andaluces destacados, Rafael Camacho, ex director general de Canal Sur, y Paco Lobatón.

El nuevo consejo ha sido aprobado por 247 diputados, por encima de los 233 de los dos tercios de la cámara Junto a Tornero la nueva cúpula de RTVE está formada por Elena Sánchez Caballero, José Manuel Martín Medem, Carmen Sastre, Jenaro Castro y Juan José Baños (propuestos por el Congreso) y Ramón Colom, Concepción Cascajosa, Roberto Lakidain y María Consuelo Aparicio (por el Senado.

El nuevo presidente de RTVE apela a la experiencia y pasión de los miebros del consejo: "sabemos, queremos y podemos hacerlo", buscando la motivación para una plantilla que necesita un respaldo y aprovechar "un nuevo liderazgo compartido". Pérez Tornero asegura que habrá un cambio, "aunque no será fácil".

Las fuerzas excluidas en el consenso ha ciriticado el desplante y no votaron ante este reparto de vocales. Guillermo Díaz Gómez, de Ciudadanos, ha calificado el proceso de vergonzoso aunque la formación tiende la mano para ayudar a Pérez Tornero en la labor. Desde el Grupo Mixto se tildaba de un proceso de disparate, con falta de respeto a los candidatos. Desde Vox se observa, según el diputado Manuel Mariscal, que TVE "siga siendo un aparato de propaganda del consenso y un cajero automático para pagar favoreW".

El PP, a través de Macarena Montesinos, justifica el acuerdo por "el grave problema de calidad democrática que existe en RTVE", lamentando la labor de Rosa María Mateo y de su responsable de contenidos e informativos, Enric Hernández.

Tamara Raya, del PSOE, cree que la administradora nombrada por el presidente Pedro Sánchez ha actuado con "profesionalidad, generosidad y vocación de servicio".