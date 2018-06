La RTVE que deja José Antonio Sánchez

Este viernes es la fecha límite para que José Antonio Sánchez deje la presidencia de RTVE y pase a ser consejero. Dice adiós al cargo tras casi cuatro años al frente de la corporación, un tiempo que se ha caracterizado por ser convulso y polémico. El onubense deja una RTVE bastante crítica en varios aspectos. En cuanto a audiencias Sánchez es el artífice de haber logrado la peor cuota para RTVE. En 2015 la audiencia media de la pública no llegó ni a las dos cifras. En este tiempo no ha sido capaz de aumentar los datos de forma significativa. El año pasado la audiencia media de La 1 fue de un 10,7% y La 2 no deja de caer en picado en lo que a espectadores se refiere. Una clara muestra de que la oferta no es la que espera la audiencia. En cuanto a la programación José Antonio Sánchez deja el cargo manteniendo programas tan polémicos como Hora Punta. Pese a las protestas de la audiencia, que pide la retirada del programa de Javier Cárdenas, Sánchez dio luz verde a su renovación hace unas semanas, con subida de sueldo para el presentador incluida. El presidente también ha hecho caso omiso durante su mandato a las solicitudes de adelantar el prime time para que las series y los programas no terminen a horas poco decentes. En el afán de este fiel al PP cuyo nombre aparece en los papeles de Bárcenas por hacer oídos sordos hay que recordar la polémica que rodeó a la tardía renovación y mala programación de la serie El Ministerio del Tiempo, una de las ficciones más aclamadas y de mayor calidad de RTVE en los últimos años que el directivo prefirió dejar caer. En ese momento él escogió apostar por José Luis Moreno y sus deudas con Hacienda.

Uno de los conflictos más sonados de las últimas semanas es el descontento de los trabajadores de la pública. Cada viernes los empleados realizan protestas vistiendo de negro, un gesto con el que denuncian la falta de libertad de expresión con la que se encuentran a la hora de realizar su trabajo y claman contra el bloqueo que existe para la renovación del Consejo de Administración, un proceso que no deja de acumular retrasos debido a los intereses políticos. Uno de esos viernes los trabajadores mostraron a Sánchez la puerta de salida de RTVE ante su falta de pluralidad y servicio público. Los empleados han denunciado durante el mandato del andaluz prácticas tan graves como la manipulación de informaciones o la censura. Entre las malas decisiones en cuanto a sus empleados destaca la polémica de los correos electrónicos. La cúpula de RTVE pretendía vigilar los mails de sus trabajadores con la excusa de controlar la seguridad informática, poniendo en peligro los derechos fundamentales de quienes ejercen el periodismo.

Lejos de oír a la audiencia y a sus trabajadores y de analizar los datos, en su última comparecencia José Antonio Sánchez no realizó ningún tipo de autocrítica y destacó su orgullo por la labor realizada estos años: "Me voy con mucho orgullo y mucha satisfacción del deber cumplido. Dejo una casa mucho mejor de lo que me la encontré. Me voy con la cabeza bien alta".