Ramón García, insultado en pleno directo por una espectadora desorientada

En compañía, el programa que presenta Ramón García y Gloria Santoro en la cadena autonómica de Castilla-La Mancha, es una fuente inagotable de momentos entrañables, embarazosos y surrealistas. La última anécdota que nos ha dejado el magacín ha tenido como protagonista a María Soledad, una televidente que ha dirigido algunos insultos a Ramón García y Gloria Santoro en pleno directo. La cómica secuencia se ha producido durante la sección que regala un jamón a un espectador, que ha de responder con la siguiente frase a la llamada de teléfono del programa: “Ramón, ¿me regalas el jamón?”.

“Buenas tardes, señora. Soy Ramón García, le llamo de la tele del programa En compañía”, le dijo el presentador a la espectadora, que se encontraba desorientada y no sabía cuál era el origen de la llamada telefónica. “Ahora mismo se acaba de ir al fisio de La Roda, pero, ¿dónde estás? Que se oye mal”, le contestó en un primer momento. “Nosotros somos Ramón y Gloria, de la tele. ¿Con quién crees que estabas hablando?”.

La conversación fue subiendo de nivel de manera incomprensible. “Me tratáis un poco mal. ¿Dónde estáis que sois unos caguetorros?”, preguntó la señora. Los presentadores le instaron a que encendiese la tele para comprobar que no se trataba de una broma. “Ya he puesto la tele, pero ya ha terminado el Ramón, que parece medio mariquita por eso se ha separado”, dijo la televidente ante la sorpresa de los presentadores. “¿Qué soy medio mariquita? Señora que estamos en directo y le estamos llamando ahora”.

La señora continuaba con su teoría de que el presentador era mariquita y que ese había sido el motivo de la ruptura con su mujer, Patricia Cerezo. “Por eso se ha separado de la mujer, el tío caguetorro”. El presentador vasco no salía de su asombro. “¿A dónde hemos llamado Dios mío? La señora no está bien”. La espectadora también faltó el respeto a Gloria, la presentadora del magacín. “Chochona, que eres una chochona”. “Yo medio mariquita y tu chochona”, dijo Ramón antes de colgar la llamada.

En compañía vuelve a suministrar material valioso para los programas de zapping de la televisión. Gloria Santoro quiso dejar un último mensaje antes de zanjar el asunto. “Compañeros de los programas de zapping, que les agradecemos que nos saquen, para sacar esta parte también. Le mandamos un beso a esta señora que sabemos que no está bien. No era una broma y no nos estamos riendo de ello”, concluyó la presentadora.