Ramón García falta el respeto a un espectador en directo

Parece que poco queda de la versión amable y dicharachera de Ramón García cuando trabajaba para TVE. El que fuera presentador de El Gran Prix, Las Campanadas y otros formatos de éxito lleva seis años como conductor del magacín En compañía que se emite por las tardes en Castilla-La Mancha Media.

Para que no entendamos el magacín de Ramón García sigue una tónica similar a La tarde, aquí y ahora de Juan y Medio. Una de sus secciones consiste en el sorteo de un jamón para los telespectadores. La dinámica utilizada para regalar el jamón es similar a la puesta en marcha por El Hormiguero 3.0. El programa se encarga de llamar telefónicamente a una persona, que puede o no seguir el programa en directo. En la mayoría de los casos se impone la segunda opción.

"Poco envío a tomar por culo a la gente" la reacción de #RamonGarcia ante una nueva desconsideración de una llamada pic.twitter.com/0sIJpG664A — TVMASPI (@sebas_maspons) November 10, 2022

Los telespectadores tiene que responder a la llamada con “Ramón, ¿me regalas el jamón”, un pareado indispensable para conseguir el codiciado premio. Un televidente de Guadalajara ofreció una respuesta bien distinta cuando Ramón y su compañera Gloria Santoro contactaron por teléfono con él. “Apenas veo la tele, es que no veo nada”. Pese a ello, Ramón persistía para intentar lograr el objetivo. “¿No conoce el programa? ¿No lo ha visto nunca? Si no, para explicarle por qué le estamos molestando”, dijo Ramón. Ante eso, el vecino de Guadalajara decidió cortar la llamada. “Pues eso, como me estáis molestando voy a colgar”, le respondió justo antes de poner el punto y final a la llamada.

Tras finalizar la conexión, Ramón ha descargado toda la tensión acumulada con una indirecta hacia el telespectador de Guadalajara que no había prestado atención a la llamada del programa. “Te voy a decir una cosa. Mando a la gente a tomar por culo demasiado poco”. Una nueva falta de respeto en una cadena pública que se ha hecho viral.