Risto Mejide responde a los antivacunas: "Me estoy echando unas risas leyendo vuestras gilipolleces"

Risto Mejide ha compartido una foto de un test de antígenos en su Instagram para comunicar, junto a un texto, que ha vuelto a dar positivo al covid. "BOOM. Menudo regalito de reyes. Desde ayer abatido y con fiebre. Antes nos traían carbón. Ahora por lo visto nos traen ómicron. Pues nada. A confinarse toca", escribe.

El polémico presentador no ha perdido esta oportunidad para recordar la importancia de la vacunación: "Por cierto, después de 24h me siento mucho mejor. Cuidaos mucho. Y vacunaos, anda (que para los que aún creen que no sirven de nada: por ENÉSIMA VEZ, la vacuna no te evita pillarlo, pero sí los síntomas graves". Y añade que hace "colección de variantes", refiriéndose a que esta es la segunda vez que se contagia.

Las respuestas de los usuarios no se han hecho esperar. Y mientras algunos dan ánimos a Mejide, los negacionistas aprovechan para atacar al presentador y defender, sin ningún tipo de argumento, la inutilidad de la vacuna. "Ni yo, ni pareja, mayoría de familiares, un montón de amigos... Todos sin vacuna y solamente cogemos resfriado común de toda la vida, ni gripes ni fiebres ni nada de lo que estáis pasando todos los vacunados. No recomiendes algo tan a la ligera que quizá te arrepientas el día de mañana", comentaba una seguidora.

Tras leer algunos de estos ataques y opiniones en respuesta a su publicación, Risto ha decidido responder a través de Twitter, donde también ha sido foco de ataque de los antivacunas. "Antivacunas: gracias a la pauta completa me estoy echando unas risas leyendo vuestras gilipolleces en mi TT. Así que entiendo perfectamente vuestra rabia". Además, da las gracias a los sanitarios por su esfuerzo incesante durante esta crisis: "GRACIAS a la ciencia y a nuestros sanitarios aquí sigo, sin apenas síntomas. A que jode".