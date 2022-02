Rocío Carrasco responde en el programa de Ana Rosa: "Cometí el error de darle la custodia a un psicópata”

Rocío Carrasco ha sorprendido hoy dejándose ver en el programa donde su hija, Rocío Flores, colabora de manera habitual. Ha acudido para responder a las preguntas que Joaquín Prat y otros comentaristas le han ido planteando durante el tiempo que ha durado la entrevista.

La tensión ha estado presente en el plató con la presencia de la hija de Rocío Jurado. Y es que, algunos de los colaboradores, entre los que se encuentra Alessando Lequio, han sido más que vehementes con ella y su situación con sus hijos desde que se emitiera la docuserie "Contar la verdad para seguir viva".

Rocío ha dicho que le encantaría poder "reescribir" su historia y que, de poder hacerlo, todo sería muy diferente: "Mis hijos hoy estarían conmigo porque ni habría cometido algunos errores que cometí. Entre ellos, "darle la custodia compartida a un psicópata".

Al hablar de su hija, actual colaboradora del programa y con la que no mantiene ningún tipo de relación desde hace años, sostiene que a partir de ahora evitará referirse a ella y que quiere dejar "al margen" a la joven. Ha puesto especial énfasis en que lo que contó sobre la agresión que sufrió hace años por parte de ella fue para que su historia se entendiera. "Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender".

El plató de Ana Rosa, un viejo conocido de Rocío Carrasco

La intervención de Rocío se ha llevado a cabo en el plató número 2 de Mediaset, donde trabajó durante mucho tiempo con su ahora amiga María Teresa Campos. "Me ha traído recuerdos muy bonitos, aquí era donde ponían el tendedero", recordaba.

En este mismo plató trabajan ahora su hija Rocío Flores y su hermana Gloria Camila, pero asegura que este hecho no le provoca malas sensaciones: "Tengo buen recuerdo pero no otra sensación".