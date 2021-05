Santiago Segura: "LOL' acabó tan mal que el plató quedó destruido"

LOL si te ríes, pierdes es casi una vuelta a los orígenes de Santiago Segura, que acudió al concurso No te rías que es peor en La 1 para financiarse sus primeros cortos. El actor y cineasta es el anfitrión de este reality cómico que estrena hoy Amazon Prime Video.

A lo largo de seis horas ocho cómicos han de hacerse reír entre ellos y permanecer serios durante ese jolgorio. Están en juego 100.000 euros para donar a una ONG. Yolanda Ramos, Silvia Abril, Rossy de Palma, Paco Collado, Mario Vaquerizo, El Monaguillo, Edu Soto, David Fernández, Carolina Noriega y Arévalo son los participantes. Como ayudantes de Segura, Cañita Brava y Xavier Deltell, presente también en esta entrevista.

–¿Por qué acepta algo así como LOL?

–Porque Amazon es mi plataforma favorita. Más que nada porque las demás me hacen sentir culpable cuando pasa todo el mes y no he visto nada, a veces te pasa. Con Amazon como siempre estoy pidiendo paquetes… Fuera bromas, me hizo gracia este formato y me pidieron que lo presentara como un villano de James Bond. Y además como podía tener a mis propios esbirros, Deltell y Cañita. Me siento responsable de ellos. Es como tener un tío con alguna tara al que le mandas comida en Navidad. Yo intento que estas personas trabajen.

"Vivo rodeado de gente que se ríe, con las mierdas que hago"

–¿Ha sacado partido de Xavier Deltell, es difícil encontrar alguien que le caiga mal?

–Ha trabajado muchísimo. Le he dado mucho protagonismo, así que para otra temporada busco a otro.

–En este programa la cosa va de fastidiar al otro haciéndole reír.

–Así es, lo han pasado mal pasándolo bien. Es difícil no reírse entre esos diez cómicos con perfiles distintos. Me atrevería a decir que no hay en España alguien que no encuentre entre esos diez nombres alguien que le haga gracia. Esa mezcla de perfiles, con un histórico del humor como Arévalo, hace que eso sea un corral difícil de manejar.

–¿Cómo fue el desarrollo de las grabaciones durante seis horas?

–Aquello acabó tan mal que el plató acabó destruido. Metimos tartas, lo que se nos iba ocurriendo y a ellos se les ocurría las ideas más disparatadas.

–¿Hay algún compañero que le haya sorprendido en este reto?

–Nos ha sorprendido gente que creíamos que iban a durar más y se rieron muy fácilmente, porque aquí no gana quien más haga reír sino quien aguante más sin reír.

–Nos consta que hubo que parar el juego porque al principio nadie quería mantener la compostura de las reglas del juego.

–Fue nada más empezar. A los diez minutos habríamos echado a todo el mundo, íbamos a sacar siete tarjetas amarillas. Entré y les dije, “chicos, un poco de seguridad”.

–¿Estamos ante la selección española del humor?

-Cuidado con ellos. Si hubiera competiciones de humor dejaríamos alto el pabellón.

–¿Hemos cambiado los españoles y ahora nos reímos de otras cosas?

–Nos reímos lo que nos dejan. Si estás desempleado, se ha muerto tu padre, es verdad que hay menos motivos. En los dos últimos años los motivos para reírnos han sido menores, pero por ganas tenemos las de siempre.

–En las redes se ha encontrado con mucho malhumor.

–En las redes la gente está deseando reírse y también desahogarse. Están con la piel muy sensible, con esa sensibilidad a flor de piel te metes en unos líos cuando dices una cosa y te hacen saber su opinión con muy malas formas.

–Visto que la Academia no le premian, ni siquiera le nomina ¿hará cine culto de autor?

–Isabel Coixet ya lo dijo: yo hago cine de autor. El mío. El 9 de julio estreno A todo tren y sigo en mis trece. Y ahora, LOL. Vivo rodeado de gente que se ríe, con las mierdas que hago. Doy gracias al Cielo todos los dias por tener estos amigos.