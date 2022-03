Secret Story: así ha sido la expulsión disciplinaria de una de sus concursantes

La entrada de una conocida invitada a la casa de Secret Story llegó acompañada de nuevas sorpresas. Para comenzar, Belén Esteban convivirá con los concursantes del formato durante varios días y, además, su entrada provocó la llegada de una nueva prueba de carácter semanal, en la cual tendrán que realizar llamadas internacionales.

Pero no fue la única novedad del formato de Mediaset. Carmen Nadales, una de las concursantes más polémicas del concurso, no ha dejado de situarse en ningún momento en el ojo del huracán. En esta ocasión, la concursante cordobesa ha sido expulsada de manera disciplinaria del programa de forma inmediata tras los enfrentamientos con algunos de sus compañeros en las últimas semanas.

Conducta intolerable en el reality

A través de la red social Twitter, el canal oficial del programa televisivo daba a conocer la decisión, además de la voz que se encuentra en contacto con los concursantes que les avisaba de la nueva noticia: "Carmen ha sido expulsada disciplinariamente por una conducta intolerable dentro del concurso. La frase es corta, concisa pero me hace pensar una cosa, cuando estábamos ilusionados, encantados, por volver a un concurso de aislamiento con anónimos. Recuerdo la emoción, los nervios, las risas, todo aquello que pensábamos que íbamos a hacer en este concurso, se resumía en una frase: humor, compañerismo, amor, solidaridad…Me gustaría saber qué ha quedado en vuestras cabezas de ese proceso de 'casting' para tener que llegar a estas situaciones".

ÚLTIMA HORA 🔴 Carmen (@carmen_nadales_) ha sido expulsada disciplinariamente. Todos los detalles hoy en La Noche de los Secretos en @telecincoes #Secret6M https://t.co/mlJ4eK2g8s pic.twitter.com/jzEEhPdb7Y — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

Carmen Nadales ha mantenido varios enfrentamientos con varios de sus compañeros, siendo el determinante el último mantenido con Laila. El principal damnificado por esta sanción disciplinaria ha sido su amigo Rafa el cual se mostraba muy afectado por la salida de su principal aliada dentro del concurso. El programa también aprovechó para informar a los habitantes de la casa sobre las consecuencias y la tolerancia cero de este tipo de comportamientos.

La ya ex concursante de Secret Story se encontraba presente anoche en el plató del formato conducido por Toñi Moreno. La joven aprovechó para pedir perdón por su comportamiento tras ver en directo el último motivo para este tipo de sanción, siendo este el momento en el que moja a Laila con agua, cruzando todo tipo de límites. "No eran las formas. Sé que lo he hecho mal y actuado mal. No debería de haber cogido la manguera y habérsela echado. De primeras me pareció algo que no lo vi para tanto, luego me paré a pensar y cómo sería si me lo hiciesen a mí, me hubiera sentado fatal. Estoy avergonzada. Quiero pedirle perdón a Laila, a dirección, a Zeppelin TV y a todo el mundo. De verdad, que lo siento, que me he pasado", se lamentaba la concursante.

Repasamos los acontecimientos que han ocasionado la expulsión disciplinaria de Carmen ¿Qué pensáis al respecto? #SecretNoche8 pic.twitter.com/ofpYxM7Ne9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 6, 2022

"En el momento no podía más. No soy una persona agresiva ni que se me hayan ido las manos nunca con nadie, pero ahí la situación era porque no se callaba y le di con la manguera", se disculpaba la joven tras visualizar los momentos que le han llevado a la expulsión disciplinaria. "Se cumplió tu miedo porque tú misma te lo has buscado", le recriminaba duramente Toñi Moreno, la cual también lamentaba que no la hubiera expulsado la audiencia ya que se encontraba nominada junto a sus ya ex compañeros Carlos, Rafa, Cora, y Laila.