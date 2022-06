Svenja Jung: "The Palace' simboliza las diferencias entre RFA y RDA"

Es una de las actrices más prometedoras de Alemania. Svenja Jung (1993, Weroth, Alemania) protagoniza la serie The Palace que el canal COSMO pone hoy fin pero que puede verse bajo demanda en plataformas como Movistar Plus + o Vodafone.

The Palace, ambientada en un cabaret de los años 80, es una metáfora de la división de Alemania a través de dos hermanas que se reencuentran.

–Usted interpreta a dos gemelas, Chris y Marlene, criadas en mundos diferentes ¿pudo marcar tanto, como imaginamos?

–Es el Este y el Oeste. Chris y Marlene fueron criadas de forma muy diferente y por supuesto representan uno y otro lado. Chris es bailarina en el Palast, mientras que Marlene trabaja en el negocio familiar, del que supone que tendrá que responsabilizarse. Hay mucha separación entre ambas, mientras que Chris se mueve por la habitación con todo el cuerpo, Marlene es rígida, pero más directa en su forma de expresarse. Chris tiene una hija de 8 años y Marlene está todavía muy lejos, en un viaje de autodescubrimiento, diría yo. En el transcurso de la historia estas dos gemelas terminan aprendiendo la una de la otra. Lo que tienen en común es, sin duda, un profundo anhelo por la otra y por su padre o madre desaparecido. La forma en que lo afrontan es muy diferente.

"He bailado mucho en mi vida pero nunca en revistas así que tuve trabajar esa especialidad"

–¿Cómo se preparó para un papel doble así?

–En el caso de Chris me he preparado durante tres meses para poder representar de forma creíble a una bailarina. He bailado mucho en mi vida pero nunca en revistas así que tuve trabajar esa especialidad. Tenía que trabajar los movimientos y diferenciar las voces. La voz de Marlene tenía que ser un poco más grave y dura, la de Chris es más aguda y cálida. La postura de la cabeza, la forma de expresarse o el tono fueron decisivos para encontrar la diferenciación entre una y otra. Marlene es más combativa y Chris, conciliadora y sensible. Son detalles de sutilidad.

–Las mujeres eran muy diferentes entre la RFA y la RDA...

–Esta serie simboliza las diferencias entre RFA y RDA. Me interesaba mucho el papel de las mujeres entre una y otra Alemania. Chris, de la RFA, irradia feminidad, mientras Marlene, de la RDA, se muestra reservada en este tema. Visualmente ambas son distintas por estética y ropa, lo habitual entonces. La occidental, Chris, lleva colores cálidos, estampados, las prendas se ciñen al cuerpo; mientras que la oriental, Marlene, viste sobria, de azul o verde.

–Las hermanas se encuentran 27 años después de haber sido separadas. ¿Cómo es ese encuentro, para los lectores que no han visto The Palace?

–Marlene piensa que todo esto no puede ser cierto, que ha cometido un error, pero en su interior sabe que esa mujer en el escenario debe ser su hermana. Actúa impulsivamente, persiguiendo ese vínculo invisible. Chris es ajena a todo esto y, por supuesto, está mucho más sorprendida cuando se ve a sí misma en la calle.

–¿Cómo fue la experiencia con los auténticos bailarines del Friedrichstadt-Palast?

–Fue muy interesante el entrenamiento con la directora de ballet, Alexandra Georgieva (Schoppi). Trabajó con nosotras en la línea de bailarinas en particular. Y en ese momento realmente pensé, “Sí, ahora tengo al personaje”.

–¿Se tomó con mucha disciplina el papel de su bailarina?

–No podía ser de otra manera. Os puedo asegurar que hay mucha disciplina en ese papel. Por eso tengo todo el respeto hacia todos los bailarines que ponen en escena cada noche un espectáculo tan absorbente, con tantas ganas, energía, diligencia. Es la atención por el detalle. Me inclino ante ellos.