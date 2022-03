'The Newsreader', el periodismo en 1986

Una redacción de informativos de los años 80 por dentro con el punto de vista australiano. Es la principal ficción de este país de los últimos años y la revista Viarety la considera una de las series del año 2021. The Newsreader se estrena hoy en España, en el canal COSMO, en las principales plataformas de pago como Movistar Plus + o Vodafone. A las diez de la noche se estrena el primer capítulo y la recomendable serie también estará bajo demanda en esos operadores donde funciona esta cadena.

Una redacción de informativos donde aún no están popularizados los móviles, con teletipos en papel y donde los redactores están atados a la silla con el teléfono. Una visión de las intrigas que rodean a la influencia de la televisión mucho antes de los tiempos de internet y de las redes sociales.

The Newsreader sigue las complicadas vidas profesionales y personales de un puñado de periodistas encabezados por Helen Norville (Anna Torv, Fringe, Mindhunter), una presentadora estrella cuestionada por sus métodos y con dudosa reputación. Su apariencia es magnética, pero en su ámbito privado es muy problemática; y Dale Jennings (Sam Reid, Anonymous, Belle), un reportero ansioso y dispuesto a conseguir notoriedad y hacerse así con las riendas del noticiario estrella.

Esta pareja del informativo News at Six llevará de la mano al espectador a los agitados acontecimientos de 1986 durante su primera temporada. Entre esos sucesos, el desastre nuclear de Chernóbil, que ahora vuelve a estar en primer plano por la invasión de Ucrania. La explosión del transbordador espacial Challenger, la aparición del cometa Halley, el azote del sida y el incierto futuro de las relaciones de Estados Unidos con una URSS asomándose al abismo de una gran crisis son algunos de esos asuntos mundiales que provocarán un giro en las vidas de los dos protagonistas de The newsreader. El trabajo que les desborda se convertirá en experiencia y desafío para la pareja protagonista: tienen en su mano dar un giro a su programa y convertirse en referentes para la audiencia australiana.

El trajín de la redacción, las presiones profesionales y políticas, el horizonte de los índices de audiencia, la ética dentro y fuera de la cadena en un mundo en transformación es el contexto de esta ficción metatelevisiva. Un tratado sobre los egos y la gestión también de la credibilidad y el prestigio en un ámbito tan competitivo como la TV.