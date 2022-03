TVE ofrecerá el Mundial pero no todos los partidos ¿cuánto cuestan?

TVE emitirá el Mundial de fútbol en Catar después de haber sido la oferta más alta en la subasta de la comercializadora Mediapro, pero los 35 millones de euros estimados en la puja son para una veintena de encuentros (20-22, según cómo se desarrolle en el torneo la selección española).

Será el regreso del Mundial a TVE al cabo de 24 años, desde Francia 1998, pero la competición no será al completo en la cadena pública ya que el resto de encuentros se emitirá en plataformas de pago. De seguir la tendencia, el resto de encuentros se ofrecerían entre DAZN y Movistar Plus +, compartido con otros operadores menores.

La 1 será la cadena que emita el Mundial en abierto y cada encuentro supondrá a TVE un millón y medio de euros por derechos deportivos. Esa cantidad no la podría cubrir los ingresos por patrocinios, vía comercial lateral que tiene la cadena pública. El coste de un millón y medio por encuentro no convertía en rentable la inversión del Mundial a través de los ingresos de las cadenas privadas, de ahí que la puja de Atresmedia y Mediaset fuera menor.

La mayor justificación que puede plantear la corporación presidida de José Manuel Pérez Tornero es por índices de audiencia, para atraer espectadores a la cadena pública de cara a la nueva temporada. Mediante la celebración deportiva puede promover una campaña de imagen que anime a nuevos seguidores e incluso a reconciliarse con una parte de la audiencia que ha dejado de ver TVE por simpatías políticas. La 1 está por debajo ya del 9% y en Andalucía apenas alcanza el 6%.

¿Qué partidos emitirá La 1 en el Mundial de Catar?

TVE ofrecerá en el paquete contratado con Mediapro todos los encuentros que juegue España, los tres de la fase previa y hasta una hipotética final o consolación serían otros cuatro encuentros.

Asimismo La 1 ofrecería en el prime time uno de los partidos destacados de cada uno del resto de los 7 grupos del torneo, más el encuentro inaugural de la cita catarí. Todos ellos se suman a los encuentros que deba disputar La Roja.

En la fase eliminatoria en abierto se ofrece la mitad de los de octavos (cuatro) y de los cuartos (dos), más las dos semifinales y la final, los encuentros que más audiencia podrían acumular al margen de lo que genere la selección española.

La apuesta de TVE con el Mundial es cierto riesgo porque un mejor o peor resultado de la inversión dependerá del éxito deportivo de la selección de Luis Enrique. Un cataclismo a las primeras de cambio, como sucedió en Brasil, o una trayectoria decepcionante como la de Rusia, las dos últimas citas mundialistas, condenarían la inversión a un dispendio exagerado, que es lo que sufrió Mediaset en estos dos acontecimientos.