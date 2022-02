Teresa Pérez: "Me enteré de que había conseguido este papel en Huelva, en la playa"

hija de Miguelón (el personaje que interpretó Juan Echanove) y Paquita (Ana Arias) que se va a vivir a casa de sus tíos para prepararse como gimnasta de élite de cara los Juegos de Atlanta de 1996. Sería la primera Alcántara olímpica. Alumna de la escuela teatral de Cristina Rota hasta 2019, la onubense Teresa Pérez, a sus 25 años, tiene su gran oportunidad en el papel de Diana Alcántara, el nuevo personaje que se suma a San Genaro en Cuéntame cómo pasó , en La 1. Es la sobrina de Antonio Alcántara,(el personaje que interpretó Juan Echanove) y Paquita (Ana Arias) que se va a vivir a casa de sus tíos para prepararse como gimnasta de élite de cara los Juegos de Atlanta de 1996. Sería la primera Alcántara olímpica.

-Alguien acaba de verla en Cuéntame y se dirá ¿de dónde ha salido?

-De mi Huelva. Con orgullo de mi tierra. Quería ser actriz y ha sido un placer trabajar tanto para llegar hasta San Genaro y me viene todo en un gran momento. Me queda mucho por delante pero este papel me viene bien.

-¿Cómo fue el casting para ser Diana?

-Mi representante me lo señaló, trabájalo porque eres tú. Me centré, estaba muy confiada. Me enteré de que había conseguido este papel cuando estaba en la playa, con la familia, cerca de El Portil. En plena merienda, fue un momento mágico. Estábamos todos los primos, nos pusimos a llorar.

-¿Se había presentado a otras pruebas?

-Pues por lo menos treinta. Pero a veces sabes cuál es la idónea. Que seas tú lo que piden. Hay trabajo, suerte y también esta enfocada. Puedes hacer una prueba increíble pero no eres la persona adecuada. En este caso sí.

-¿Qué había hecho hasta ahora?

-Mucho teatro. En la escuela de Cristina Rota desde Primero estábamos haciendo teatro. No parábamos mi compañeros y yo. Preparación y mucho escenario.

-¿Cómo surgió la vocación por ser actriz?

-Yo veía a mi prima Pilar, que es más pequeña que yo, y me despertó la vocación al verla. Yo soy muy tímida, creía que no podía pero sí. Con 16 años me apunté en Huelva con Fran Romero, al que le debo mucho. Empecé con él mientras estudiaba enfermería. Mi prima Pilar imitaba, remedaba las series. Vi a través de ella que era maravilloso el mundo de la interpretación.

-Han sido nueve años aprovechados.

-A tope, estudiando y preparándome.

"Me sorprendió el trato tan cercano y con interés de los compañeros. Eso te transmite paz, querer dar lo mejor de ti"

-¿Y qué tal la familia en la realidad, María Galiana, Ana Arias, su madre en la ficción?

-Mi primer día fue en el plató sin ver a los compañeros antes. En mi primera escena coincidía con Imanol Arias, Ana Arias y Ana Duato. Yo estaba ahí y pensaba que ante un reto así había que asumirlo con tranquilidad.

-Nos imaginamos que la acogieron mal (es broma).

-Fantástico, no es casualidad que al cabo de tantos años se sientan como familia de verdad todos los que están ahí. Son grandes compañeros y acogen a los nuevos con cariño desde el primer momento. Imanol nada más verme me trata de "sobrina". Me ha puesto un par de motes, que para eso él se inventó lo de "milana" con Mercedes. Me sorprendió el trato tan cercano y con interés. Eso te transmite paz, querer dar lo mejor de ti.

-¿Veía antes Cuéntame?

-Cuando era pequeña, con mi abuela. Veía la serie pero para ponerme al día he visto muchos capítulos ahra, para ver la evolución, cómo se desarrolla el personaje de Paquita. Ana Arias es un torbellino.

-Presente a Diana.

-Una chica feliz, trabajadora. Ama a su familia y tiene la oportunidad de los Juegos Olímpicos. A Antonio le entusiasma que vaya a haber una Alcántara que pelee por las medallas.

-¿Usted es también gimnasta?

-Pero de gimnasia rítmica, he competido a nivel nacional. Diana es de gimnasia deportiva. Me ha venido bien esa experiencia para conseguir el papel. No puedo desvelar mucho, pero veremos a mi personaje competir.

-¿Conoce a Almudena Cid?

-Sí, y la amo. Era mi ídolo y muy amable en las competiciones.

-¿Y ha descubierto la gimnasia artística ahora?

-Creo que hubiera rendido mejor en la artística que la rítmica. En la rítmica se me daba bien la pelota, pero siempre me tocaban las mazas. Tengo una cicatriz de una maza que me dio en la cabeza.