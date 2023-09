Trancas y Barrancas ¿hormigas más fuertes que el hormigón?

Dicen los titulares (y lo ratifican los datos) que Jorge Javier Vázquez y Telecinco se están estrellando con sus Cuentos chinos contra El Hormiguero. Y es así. La distancia en audiencias en sus primeros días de enfrentamiento es tan abismal que resulta limitado plantear esa batalla ya como un duelo entre dos.Caiga quien caiga, pese a los haters de Pablo Motos, con El Hormiguero no hay duelos que valgan. No hay posibilidad de batalla. Sencillamente, El Hormiguero es el rey del prime time. Gana siempre. Y lo lleva haciendo años y años.

No es solo un fracaso del nuevo programa de Telecinco, al que probablemente en Mediaset le sigan dando cuartelillo y puede que hasta mejore sus maltrechas audiencias, sino que no hay alternativa en televisión que le haga siquiera sombra a Pablo Motos.

(En esta semana recuperaba su primera sección televisiva, en Channel nº 4, el 'Momento Teniente').

En este arranque de temporada, mientras que El Hormiguero se mueve en cifras cercanas o superiores al 17% de cuota de pantalla, en esa misma franja, ninguno de sus rivales llega a las dos cifras. La 1, en segunda posición, se queda cerca del 10% mientras que Telecinco, Cuatro o La Sexta pelean por alcanzar el 8%. Bien es cierto que en el caso de Cuatro, con su First Dates y La Sexta con El Intermedio, moverse en cifras de entre el 6% y 8% de share supone estar por encima de la media de la cadena, con lo que el balance interno debe ser bueno.

Pero en el caso de las tres grandes cadenas, el dominio del programa de Antena 3 es tal que muchos días acumula más audiencia que la suma de las ofertas de La 1 y Telecinco. Y si echamos la vista atrás, a lo que ocurrió hace justo un año, en septiembre de 2022, el retrato era muy similar: El Hormiguero promedió un 17% de cuota, mientras Telecinco se conformó con un 8,6% y La 1 con un 8,4%.

Una constante que se ha mantenido durante todo el pasado curso, en el que el veterano programa de las hormigas registró su récord de audiencia en temporada al cerrar con un 16,8%, doblando a La 1 (8,7%) y Telecinco (8,6%). El programa de Pablo Motos en Antena 3 es, literalmente, una apisonadora.

Y es que resulta muy complicado competir con un espacio en el que todo funciona tan bien, un ejemplo de televisión de calidad, con personajes relevantes y con un comunicador como Motos que sabe llegar al público e interactuar con todo tipo de invitados. Y algo muy importante: El Hormiguero ha sabido reinventarse temporada tras temporada apostando siempre por una televisión a lo grande. Se dice que más difícil que llegar a la cima es mantenerse.

El Hormiguero no es que se mantenga en ella, es que se ha empadronado en la cima. Quizá esto no sea consuelo suficiente para Jorge Javier Vázquez, pero no es el único que ha tropezado aquí. Nadie puede con este programa de hormigas de hormigón.