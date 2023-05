¿Qué le ha pasado a Pablo Motos?

Pablo Motos, uno de los presentadores de mayo éxito de la televisión, ha sufrido un grave contratiempo que le ha hecho pasar por el quirófano. El conductor de El Hormiguero 3.0 se ha sometido a una operación de urgencia en uno de sus brazos tras una rotura del tríceps. El periodista se ha encargado de comunicar la noticia a través de sus redes sociales con una curiosa fotografía en la que aparece en calzoncillos.

“Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Súpermanco. Esta noche os cuento todo, vaya susto”, ha posteado en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Pese al contratiempo de salud que ha tenido que afrontar, el televisivo ha anunciado que esta noche contará todo lo que le ha ocurrido en su programa. La primera invitada de la semana en El Hormiguero 3.0 será la influencer madrileña Marta Díaz, que triunfa en las redes sociales con más de diez millones de seguidores y cuyo novio es el futbolista del Atlético de Madrid Sergio Reguilón.

A falta de la explicación del protagonista esta noche, el diario 20 Minutos ha asegurado que la lesión guarda relación con sus exigentes rutinas de entrenamiento, las cuales están dirigidas por el afamado preparador Jorge Blanco, uno de los concursantes de la última edición de El Desafío en Antena 3.