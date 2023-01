Pablo Motos, duramente criticado por comentarios racistas hacia J-Hope de BTS

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos está recibiendo duras críticas por uno de los comentarios que realizó durante el programa del miércoles 25 de enero.

Durante la sección dirigida por Pilar Rubio en la que se presentaban algunos de los looks que se pudieron ver durante la 'Fashion Week' de París. Durante un punto de dicha sección, Pilar Rubio presentó imágenes de tres celebridades, una de ellas el rapero coreano J-Hope, miembro de la conocida boyband BTS.

Rubio habló sobre uno de los hombres de las imágenes diciendo sobre su gusto por la moda: "me parece que es lo más, me parece que está muy bien". A lo que Pablo Motos replicó señalando a J-Hope "Y el friki japonés también muy bien", un comentario que parece un intento de chiste, pero que no ha sentado nada bien por lo inapropiado de sus palabras y que ha conseguido que se le acuse de racista.

Vídeos con el fragmento del programa ya se han viralizado en redes sociales y muchos usuarios critican las palabras de Pablo Motos, quien además ha conseguido enfadar a uno de los grupos de fans más numerosos y activos que hay a día de hoy: los ARMY (el nombre que reciben los fans de BTS). Cientos de mensajes desde España y desde otros puntos del mundo han criticado a Motos y salido en defensa de J-Hope, inundando de mensajes las redes sociales del programa y pidiendo a 'El Hormiguero' que se disculpe por las palabras de su presentador. Otros fans, por su parte, han pedido medidas más duras, como que se ponga en conocimiento de la empresa del rapero y que se emprendan acciones legales contra el programa.

apparently this tv host is known for always making misogynistic/racist jokes yet he's still not fired?? trending a hashtag and calling them out won't be enough we need to REPORT this to bighit so they can be sued. he needs to be deplatform https://t.co/Pkw3UO2bfS