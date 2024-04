La salud mental no es un tema importante para Jordi Cruz de 'Masterchef'

Uno de los momentos más polémicos de esta 12ª edición de Masterchef ha sido cuando Tamara, una de las participantes ha decidido marcharse de forma voluntaria del concurso. La aspirante a Masterchef respondió con sinceridad a la pregunta de si se veía en la final y terminó dando un discurso de cómo se encontraba mentalmente y cómo el programa le estaba pasando factura a nivel personal, algo que no sentó bien a Jordi Cruz.

"No me siento a gusto, tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, con tensión, presión (...) Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien", reconoció Tamara. También quiso añadir que "es cierto que hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero constantemente siento que hay momentos en los que me siento más y otros, en los que menos cómoda, con la situación, con la experiencia en general..." afirmó la concursante ante Pepe.

Unas palabras que han conmovido a muchos de los espectadores del programa de cocina pero que no sentaron especialmente bien a Jordi Cruz. El cocinero, con una actitud altiva, respondió a este discurso tan personal con poco tacto y empatía. "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna. Solo te diría: 'Muy bien. Chao'", intervino un Jordi Cruz con evidentes signos de enfado. "Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí", finalizaba el juez del programa.

Esta actitud ha llevado a que las redes sociales se vuelquen con la concursante y tachan a Jordi Cruz de no saber estar a la altura del concurso del que forma parte y no tener para nada en cuenta la salud mental de los participantes de Masterchef. Hasta la Ministra de Sanidad, Mónica García ha querido pronunciarse al respecto y ha dejado un claro mensaje en sus redes sociales.

"No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos.", estas han sido las palabras de la ministra que iban acompañadas del vídeo que muestra esta tensa situación en el plató de Masterchef.

No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos. pic.twitter.com/dxuFNEcBfh — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 25, 2024

Han sido muchísima las personas que han querido solidarizarse con Tamara y entienden perfectamente la postura de la joven, por eso ha recibido muchos comentarios en las redes sociales apoyándola y defendiéndola ante la actitud tan reprochable de Jordi Cruz. En contra posición, son muchos los usuarios que afean la actitud y las palabras del cocinero catalán y especulan cómo debe ser trabajar con él si en público se muestra de esta manera.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

Cada vez que veo una movida con Jordi Cruz en MasterChef recuerdo su bajada de pantalones cuando Jesús Castro le dijo " Y tú conmigo?"Hay gente que solo mide cuando tiene miedo de que le den...pic.twitter.com/rjUnsiQ1z9 https://t.co/HZdTtulgkw — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) April 25, 2024

Ni Jordi Cruz y el programa Masterchef han querido hablar públicamente de lo sucedido, ni de la reacción del cocinero y cómo ha sentado tanto a la participante que abandonó el concurso ni sus consecuencias en redes sociales. Habrá que esperar para ver si alguien toma las riendas del asunto o si esperan que simplemente pase la polémica y evitan enfrentarse cara a cara a la opinión de tantas personas.

Masterchef es un programa donde la cocina debe ser el nexo de unión entre los diferentes participantes, los jueces y los invitados que aparecen durante su temporada. Tampoco hay que olvidar que no deja de ser un concurso donde los participantes aspiran a llegar a la final y ganar el trofeo y el premio económico que se ofrece además de las clases para seguir formándose como cocineros.

Como todo concurso y casi reality, el programa ha ido evolucionando y muchos de los que se presentan vienen con un papel aprendido, tienen una estrategia o unas aspiraciones. Detrás de las cámaras suceden muchas cosas que más tarde no se emiten, aunque el formato ya sea muy largo, y todo lo que ocurre entre bastidores va cargando a los concursantes y poniendo cada vez más peso a la hora de seguir cada semana en el concurso.