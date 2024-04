Autoexpulsión a lo María del Monte en 'MasterChef' y polémico desplante de Jordi Cruz

La presión del entorno, sentirse mal y saber que no estaba dando lo mejor de sí misma. La concursante Tamara de MasterChef 11 ha abandonado el programa en la entrega partida de este miércoles y ha dejado con asombro al resto de compañeros, que no esperaban una despedida tan brusca como tajante. Quien a su vez ha pedido el delantal de forma airada ha sido Jordi Cruz. Su tesis ante la marcha es la falta de actitud de la aspirante frente a la voluntad que hubieran tenido los miles de candidatos que se quedaron fuera. El chef con tres estrellas Michelin, como si estuviera en su propio restaurante, recogió el delantal sin mirar a la dimisionaria y continuó con un "aquí no ha pasado nada", para abordar la siguiente prueba.

"Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto"Tamara abandona las cocinas de #MasterChef y se despide de las cocinas. https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Iyw6A0C0vJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

La actitud de Jordi Cruz ha tenido reacciones opuestas. Por un lado los que entienden que en un talent como el de La 1 hay que tener mentalidad de competición y mejorar; y por otro los que alertan de la salud mental de los participantes, que no están obligados a asumir la exigencia del programa. A la memoria llegaba de inmediato el caso de Verónica Forqué que se suicidó en plena emisión del programa, meses después de haber grabado su caótico paso por las cocinas de La 1. También hubo una participante famosa que dejó MasterChef en plena participación, María del Monte. La cantante no estaba por la labor de aguantar las malas formas que sufría. Al jurado le reprochó que tuvieran la cara de fiscal de Morena Clara y que no iba a continuar si no estaba disfrutando, piropeando a Miguel Ángel Muñoz que a la postre sería el ganador de aquella temporada.

María del Monte abandona #Masterchef como la leyenda que es. pic.twitter.com/MvcfWFLgOj — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) October 5, 2023

Tal como pasó con María del Monte, sobre la marcha de Tamara Pepe Rodríguez no salía de su asombro y Samantha Vallejo-Nágera mostraba su intención de comprender las razones de la marcha.

La aspirante que se ha marchado de forma voluntaria es barcelonesa, de origen ruso, y empresaria, que ya había tenido encontronazos con los jueces en la prueba de exteriores, en Las Palmas, antes de anunciar su dimisión a su regreso, ante de las prueba eliminatoria del miércoles.

"Tengo claro que otros compañeros se merecen seguir. Y no me veo en la final, así que me voy", proclamó Tamara con calma, sin perder la mirada al jurado y confesar que no estaba cómoda en MasterChef. "Yo te diría muy bien, ciao, les ha quitado oportunidad a la gente", fue la respuesta de Jordi Criz ante la perplejidad de sus compañeros de jurado y le invitó: "su puerta".

Tamara comentaba que necesitaba estar bien consigo misma, su familia, su marido y su hijo de dos años, como apreció Samantha. El programa continuó tras esta marcha.