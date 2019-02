María Villalón, de 'Factor X' a 'Tu cara me suena'

María Villalón, con su imitación de Pasión Vega, se proclamó ganadora en la reñida final de la séptima edición de Tu cara me suena, que logró en Antena 3 el viernes por la noche una audiencia de 23,3% y una media de 20,2%, récord de todas las temporadas. Carlos Baute y Soraya fueron los otros dos finalistas.

En 2007, esta malagueña conquistó al público al ganar el primer Factor X, el talent show que entonces presentaba Nuria Roca y se emitía en Cuatro. Villalón (Ronda, 1989) compartió edición con otras caras conocidas como la actriz y cantante Angy Fernández o Leire Martínez, vocalista de La Oreja de Van Gogh. Entonces tenía 18 años y una proyección increíble. Su victoria en Factor X se tradujo, en 2008, en la publicación de su primer álbum y su debut profesional de la mano de la discográfica Sony BMG. Titulado Te espero aquí, su primer y único single fue la canción Agüita de abril.

Tras ese primer (y discreto) disco llegó en 2009 su segundo álbum de estudio, Los tejados donde fuimos más que amigos. Sin embargo, su conocido tema La lluvia, que llegó a sonar en Los 40 Principales, no fue suficiente para mantener su contrato con Sony, que finalizó en 2011. Durante ese tiempo, María tuvo que dejar sus estudios en el conservatorio, donde cursaba violonchelo, para licenciarse en Filología Hispánica.

Al igual que su contrato con Sony, la fama de María se evaporó rápidamente. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en una hamburguesería de la Gran Vía madrileña. "Muchos tienen una idea equivocada de la música. Creen que por sacar un disco y salir en la radio estás forrado: una mansión, y dinero por las orejas. Es mentira", confesaba en 2012.

A pesar de ello, no se rindió en su sueño por abrirse camino en la música y siguió componiendo canciones, sirviendo hamburguesas y echando mano del crowdfunding para poder financiar sus discos, sin éxito. "Yo no quiero aparentar algo que no soy y si tengo que poner hamburguesas para ganarme la vida y publicar otro disco, pues lo hago. No me avergüenzo. De la música viven cuatro", añadía. Incluso publicó en 2015 un nuevo trabajo discográfico que acompañaba como banda sonora su primera novela juvenil, El insólito viaje de una gota de lluvia. Tras varios intentos, a principios de 2018 María Villalón decidió marcharse a vivir a Escocia para aprender inglés y aparcó por un tiempo la música. Fue entonces cuando llamó a su puerta el programa Tu cara me suena. "Llevaba varios años intentando participar en el programa y que me hicieran el casting, o ir de artista invitada, pero nunca lo había conseguido, y me sorprendió que me llamaran, dándome la oportunidad, porque todos mis compañeros son de primer nivel", aseguró en otra entrevista. Este viernes, María Villalón resurgía de las cenizas al volver a ganar otro concurso musical, la séptima edición de Tu cara me suena, un programa que le ha devuelto la fama y con el que se ha mostrado muy agradecida: "Gracias por cambiarme la vida y darme esta oportunidad".