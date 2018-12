'Vis a vis' reabre en Fox este lunes

Fox tomó el guante de retomar Vis a vis, en una reclamación de los fans que se quedaron con ganas tras las dos temporadas en Antena 3, y desde este lunes hay otros ocho episodios de lo que sería la segunda temporada en esta cadena, cuarta en total de la historia de Globomedia nacida de dos nombres claves en la industria televisiva en España, Daniel Écija y Álex Pina (La casa de papel).

La Cruz del Norte, el presidio en el que recalaban las reclusas en la tanda anterior, abre de nuevo sus puertas este lunes a las diez de la noche. Y con Zulema (Najwa Nimri), sí, para sorpresa de los que siguen la serie;y Maca, con la malagueña Maggie Civantos, que desde Las chicas del cable también se suma a las celdas donde está Saray (Alba Flores), Goya (Itizar Castro), Rizos (Berta Vázquez), tuteladas por un gran malvado, Sandoval (Ramiro Blas).

Iván Escobar, showrunner de la serie, resalta que hay un punto de fractura en todos los personajes, en sus relaciones entre ellos y ante ese pegajoso ambiente de la cárcel.

A Vis a vis se suma Cristina Marcos, como empresaria de las cárceles; y otro actor argentino, Benjamín Vicuña, en el papel de un funcionario que se las verá con Zulema, que está llamada a verse acorralada entre las reclusas.

Hay sangre y golpes, un subidón de acción, pero las protagonistas resaltan de esta cuarta temporada que todas entran en una hondonada literaria donde se arrojan los sentimientos. Una experiencia aliñada por las duras condiciones de trabajo, de calor y frío, vividas durante el rodaje. No es casualidad que entre todos haya surgido un vínculo que no habían vivido en otros trabajos. “Esta serie mne enseñó a vivir, me llenó de amor y componer un personaje que me convirtió en mejor persona. Y he crecido mucho como hombre rodeado de este grupo de mujeres”, resume Blas, un villano poliédico como Sandoval con el que público de Fox lo va a disfrutar. Y si hay quinta temporada, ya se verá, por lo pronto la cuarta cierra tramas, adelantan las actrices.