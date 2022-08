Vuelve el chiringuito más refrescante del verano

ras unas merecidas vacaciones, ‘El Chiringuito de Jugones’ despega de nuevo. Será el lunes cuando el programa deportivo seguido por millones de espectadores vuelva a las noches de Mega. Las competiciones deportivas también se encuentran ya en la casilla de salida para empezar la nueva temporada y vuelven de la mano del programa de Josep Pedrerol. A partir del lunes 8 de agosto, el formato volverá en su horario de siempre a partir de las 00:00 horas. Atresmedia ha destacado que este estreno supone “una de las temporadas futbolísticas más apasionantes de los últimos años. En esta temporada especial e intensa, los espectadores estarán informados de todo lo que ocurra en cada uno de los eventos futbolísticos nacionales e internacionales”.

La tertulia deportiva desgranará los detalles más destacados dentro del terreno de juego, pero también fuera de él. De esta forma, todo el equipo de ‘El Chiringuito’ informarán de la última hora de competiciones como la Supercopa de Europa, la Liga, la Champions League, el Mundial de fútbol de Catar, la Europa League, la Supercopa de España, la Copa del Rey e incluso ligas internacionales; aportando su punto de vista y algunas de las opiniones que seguro conseguirán ser de las más viralizadas de todo el panorama actual deportivo.

La fecha escogida para la vuelta de ‘El Chiringuito de Jugones’ no es casualidad, y es que este miércoles 10 de agosto se disputará el primer título de la temporada: la Supercopa de Europa. Este título enfrentará al ganador de la Champions League, el Real Madrid, contra el ganador de la Europa League, el Eintracht de Frankfurt, para dar pistoletazo de salida a la que será ya la novena temporada del seguido programa deportivo.

No obstante, este regreso a las pantallas viene acompañado de un triste adiós, Sandra Díaz se despide tras seis años y cierra su período en el espacio deportivo: “Creo que la vida son etapas, y lo sentía así. Me ha costado muchísimo tomar la decisión. Ha sido muy dura, pero bueno, ya está tomada. Sentía que era el momento He sido muy feliz. Me llevo mucha gente”, se sinceraba la periodista murciana. Josep Pedrerol también se despidió de la colaboradora, agradeciéndole su entrega durante todos estos años: “Hemos sido muy felices contigo. Has sido una sido una compañera increíble. Hemos aprendido de ti en momentos de alegría, de tristeza... Ha habido de todo en seis años. Has realizado un papel importante como es ser la cara de los que nos ven. Eso es una responsabilidad”. Ana Garcés será su sustituta, encargada de expresar la opinión de la audiencia.

Asimismo, Josep Pedrerol ha preparado a la audiencia para todo lo que se viene mediante un anuncio que ha disparado la expectación en redes: “Lo pasaremos bien”, confirmaba el periodista catalán. Edu Aguirre, Alex Silvestre, Darío Montero y Juanfe Sanz son algunos de los colaboradores habituales con los que Pedrerol con los que se pone en contacto para la nueva temporada. El 8 del 8 vuelve el líder imbatido de la actualidad deportiva. “Este va a ser nuestro año”, sentencia Edu Aguirre.