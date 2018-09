Wyoming y Pablo Motos regresan con novedades

Por todo lo alto. Así regresan el lunes El Hormiguero y El Intermedio. El programa presentado por Pablo Motos vuelve a Antena 3 con novedades con las que busca perseguir el mismo éxito de la temporada anterior, cuando se convirtió en el programa diario más visto de la televisión, líder absoluto de su franja y rey del minuto de oro. El lunes el espacio arrancará con Asesinato en El Hormiguero Express, una película con más estrellas que nunca. La invitada de la noche será Penélope Cruz. A la decimotercera temporada del formato se incorporan nuevos colaboradores. Nuria Roca llega para ponerse al frente de la sección Nuria on the rocks, un consultorio en el que el público podrá preguntarle sobre cualquier cosa. Además Pablo y Nuria, que son amigos desde hace más de veinte años, han pactado poder hablar sin tapujos de lo que saben el uno del otro. Carlos Latre aterriza en el plató de Trancas y Barrancas para convertirse en el coach de la imitación. El humorista enseñará a los invitados los trucos y técnicas de la imitación para que puedan aplicarlos en directo durante el programa. También será el maestro de ceremonias de la sección El teléfono escacharrado de imitaciones. Por primera vez en televisión, dos programas estarán conectados. Arguiñano tendrá en su cocina un teléfono rojo al que solo podrá llamar Pablo y Pablo tendrá un teléfono en su plató al que solo podrá llamar Arguiñano. Se pueden llamar para hacerse preguntas, darse su opinión o, incluso, para contar algún chiste. Y Javier Botet, estrella internacional de películas de terror como It, Rec, La Momia o Expediente Warren será la nueva Criatura de El Hormiguero 3.0. Esta sección se mantiene en el más absoluto secreto. Ni el propio equipo tiene conocimiento de lo que puede pasar cuando aparezca la Criatura. Pilar Rubio, Yi Bing, Cristina Pardo, Marta Hazas, Manolo Sarria y Dani Rovira son algunos de los colaboradores que continúan en el programa de Motos, en el que en esta ocasión no estará Mónica Cruz. Este año, el programa estará más cerca del espectador que nunca. El famoso baile con el que arranca el equipo cada noche será interactivo y las familias que se lo sepan y sean seleccionadas podrán bailar al inicio del programa con Pablo Motos y los colaboradores en plató.

El otro gran regreso de la franja horaria del access prime time es el de Wyoming con El Intermedio. El espacio más veterano de La Sexta y el programa diario más visto de la cadena arrancará el lunes su temporada número trece con la intención de hacer historia al cumplir los dos mil programas en antena dentro de poco tiempo. El Gran Wyoming, Sandra Sabatés y colaboradores habituales como Dani Mateo, Thais Villas y Gonzo vuelven cada noche para analizar la actualidad con crítica y humor y estrenan plató, nueva cabecera y contarán con un padrino de lujo, el modelo y actor Andrés Velencoso, que protagoniza junto al Gran Wyoming la promoción de arranque de la nueva temporada del formato más longevo de la cadena de Atresmedia.