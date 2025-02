¿Dónde acaban los platos que cocina Karlos Arguiñano en su programa?

El incombustible Karlos Arguiñano se pone cada día al frente de su programa para cocinar sus platos y deleitarnos con sus exquisitas recetas. El chef vasco, a sus 76 años, se resiste a dejarlo y seguirá en Cocina abierta de Karlos Arguiñano, su programa diario en Antena 3, hasta que el cuerpo aguante. Una de las grandes incógnitas de su programa es saber dónde acaban los platos que se cocinan cada día.

El veterano cocinero ha visitado el plató de Liarla Pardo. La presentadora del magacín, Cristina Pardo, le ha formulado la pregunta del millón, aunque ella parecía tener la respuesta. “Hay una leyenda urbana que dice que cuando terminas de cocinar los trabajadores se comen la comida que haces”, ha manifestado la periodista de la Sexta.

El chef ha confirmado los presagios de Cristina Pardo. “No es una leyenda urbana, es la verdad. Haces una cazuela y están todos oliendo. A partir de la una y media hay sonido de sables, de las cuchillas y los tenedores”, ha revelado Arguiñano.

No se trata de la primera vez que desvela el ansiado secreto. En un vídeo que grabó para las redes sociales de Atresmedia hablaba del final de sus elaboraciones diarias de Cocina abierta de Karlos Arguiñano. “Mucha gente me suele preguntar qué hacemos con todo lo que cocinamos. Pues, ¡qué os parece qué hacemos? ¿Habéis ido alguna vez a un Aquarium? ¿No habéis visto a los peces cómo lo hacen? Pues aquí están todos así. Pues aquí ya sabéis que no se tira nada chavales. Aquí se come todo, todo y rico, rico”, dijo. No obstante, el cocinero ha desvelado que hasta que la cámara no se apaga no comienza el festín.