Así será la actuación de Miki en el escenario

Miki Núñez está eufórico y aunque las casas de apuestas no eleven las expectativas de la canción española, que sigue en el 14º lugar, el primer ensayo ha dejado una buena impresión. En el vídeo de RTVE.es se puede ver en su integridad como será la participación española aunque la realización israelí aún tiene que desvelar sorpresas en esos planos en torno al montaje concebido por Fokas Evangelinos, que también se encarga del espectacular número de Malta. La actuación española supone un coste de 40.000 euros, tres minutos que cuestan lo que un programa de tarde.

"He entrenado mucho. Desde la gala final de OT hasta aquí, donde casi me ahogo al final, he cogido fondo, sobre todo, con ejercicios de cardio, crossfit, carrera, elíptica y hábitos de vida saludable", ha explicado Miki. El cantante español deja como favoritos a Too late for love (Suecia), Wake up (Bélgica), Home (Israel), Roi (Francia), Bigger than us (Reino Unido), A friend of my friend (República Checa) y Soldi (Italia).