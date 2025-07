Angustia en la final de 'Supervivientes Italia': una concursante, a punto de ahogarse al enredarse su pelo en una barra sumergida en el mar

Loredana Cannata, reconocida actriz y finalista de L’Isola dei Famosi —la versión italiana del reality Supervivientes—, vivió momentos de extrema tensión durante la gala final del programa, cuando un accidente bajo el agua puso en riesgo su vida.

El incidente tuvo lugar durante la clásica prueba de apnea, un desafío en el que los concursantes deben aguantar la respiración bajo el agua el mayor tiempo posible. En esta ocasión, la dificultad se incrementó por un elemento escenográfico adicional: una gran jaula metálica dentro de la cual los finalistas debían sumergirse.

Cannata intentaba superar la marca de un minuto y medio cuando, tras haber superado el minuto, decidió salir a la superficie. En ese instante, su melena se enredó con uno de los barrotes de la estructura, impidiéndole emerger y generando una escena de auténtico pánico tanto en el plató como entre el equipo técnico.

Desde el estudio, la presentadora Verónica Gentili mostró visibles signos de preocupación e insistió repetidamente para que alguien acudiera al rescate de la concursante. La tensión fue máxima hasta que, tras largos segundos de angustia, las cámaras enfocaron finalmente a Cannata siendo asistida en la superficie por varios miembros del equipo del programa.

Ya recuperada, la actriz explicó lo sucedido: “Intentaba subir, pero se me enredó el pelo. Ahora siento como si tuviera un bulto extraño. No podía desenredarlo, estaba tragando agua. Pensé que no lo lograría; tenía mucho miedo, incluso intenté arrancarme el pelo”, relató aún conmovida.

La escena ha generado múltiples reacciones tanto en redes sociales como entre los espectadores, que han criticado la falta de previsión y los riesgos asociados a este tipo de pruebas.