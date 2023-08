¿Qué ha sido de los apartamentos que se regalaban en el programa 'Un, dos, tres'?

Un, dos, tres fue uno de los programas más vistos y reconocidos de la televisión nacional durante muchos años. En el transcurso del espacio de TVE se podían obtener numerosos premios, pero uno de ellos destacaba por encima del resto: un apartamento en Torrevieja. Unas décadas después, el programa YAS Verano de Antena 3 ha llevado a cabo una investigación para mostrar el estado actual de las viviendas. La sorpresa ha sido que los inmuebles se encuentran abandonados, con okupas y hasta con ratas merodeando por la zona.

👉 "Tengo miedo, yo y el 90% de la gente".🏚️ Los okupas y la suciedad se lo ponen difícil a estos vecinos de Torrevieja. #YAS23Agohttps://t.co/d79N8Gb5NZ — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) August 23, 2023

Un equipo del programa se ha desplazado hasta el municipio alicantino para conocer de primera mano cómo se encuentra la urbanización y poner cara y voz a los vecinos que quieren denunciar la situación de abandono, deterioro e insalubridad que presentan las viviendas. La realidad es que ya no queda casi nada de aquellos lujosos apartamentos por los que suspiraba media España.

Según la versión de los vecinos, en la zona residencial hay más de 100 casas okupadas, las calles están totalmente destrozadas y la suciedad impera sin ningún tipo de control. “Ahora hay muy poca seguridad. Nadie se preocupa por la zona. Tenemos ratas, cucarachas, de todo… Me da pena, pero al final no sé qué tendremos que hacer. Hay calles que no tienen luz y no hay alcantarillado. Aquí, nadie se preocupa de nada”, ha declarado una vecina.

Los residentes también han dejado constancia de su malestar por la inoperancia del Ayuntamiento de Torrevieja, que no se ha preocupado de la situación del barrio. La inseguridad campa a sus anchas en una zona anunciada a bombo y platillo en el programa de Mayra Gómez Kemp, que ahora se ha convertido en uno de los puntos calientes para la venta de drogas.