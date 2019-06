¿Y si el auténtico final de 'Big Bang' está en 'Young Sheldon'?

Cada mentira es una deuda con la verdad. Con la honestidad personal y colectiva. En Chernobyl son determinados científicos los que intentan desenmarañarse de las pegajosas redes del sistema y las verdades oficiales para señalar responsables y planteamientos. En Rusia, herederos de la URSS, se han enfadado bastante.

En España no tenemos escapes nucleares, por fortuna, pero sí desastres mundanos, con tantas sospechas (y clamorosas evidencias) a nuestro alrededor de indolencia, chapuza, incompetencia, incapacidad. A Chicote-Évole en ¿Te lo vas a comer? le tiemblan los funcionarios canarios cuando llama a la puerta de los colegios para saber cómo son sus comedores, cómo trabajan y quiénes trazan sus menús. Si el sistema se corrompe cuando debe dar una dieta correcta a unos niños, con una maraña de medias verdades, disculpas y yo no he sido, a saber qué Chernobyl se nos montaría ante una gravedad. Formamos parte de un país que notamos que no es aún lo suficientemente maduro tras 42 años de democracia. Y donde más falla, y desencanta, son en las administraciones de proximidad: autonomías y ayuntamientos. Se piensa más en redecoraciones que en rendimiento y utilidad.

En Chernobyl son unos pocos los que trabajan para que fluya la verdad (aunque se discute si en aquella URSS era posible dar un paso crítico sin ser liquidado de alguna forma). La dignidad de la ciencia se sobrepone a la ocultación y perversión política. El epílogo es sobrecogedor.

En un plano más prosaico y dicharachero el final de los científicos de Big Bang ya dijimos que su final no terminó de estar a la altura que se merecía. Pero... ¿era porque tal vez el auténtico final de Big Bang se encuentra en el remate de la segunda temporada de Young Sheldon emitido hace unos días? El spin off ha obsequiado con un broche de temporada sentimental, con la metáfora de los neutrinos, la partícula que no se une a nada. Ahí está el fin de Big Bang: en el final de la temporada 2 de Young Sheldon. Se lo merecían Leonard, Penny, Raj y Howard.