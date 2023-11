‘La que se avecina’ no se olvida de sus orígenes

La ansiada tanda de nuevos capítulos de La que se avecina ya está aquí. La serie creada por los hermanos Caballero, tras el lanzamiento del primer episodio el pasado miércoles en Telecinco, ya se encuentra disponible en su totalidad en Prime Video.

NO PUEDO AGUANTAR MÁS 😎 Para ir calentando motores os he dejado por nuestro canal de YouTube los 10 primeros minutos del primer episodio de la temporada 14 de #LaQueSeAvecina 💙https://t.co/996Q9kHhTQ pic.twitter.com/h3K3z1oBmN — Prime Video España (@PrimeVideoES) November 9, 2023

Una nueva estrategia que forma parte del acuerdo que mantiene la productora de la serie con Prime Video y Mediaset, que este año ha sufrido una modificación para calentar motores en la televisión en abierto. Pura estrategia que refrenda los nuevos hábitos de consumo televisivo.

La decimocuarta temporada de la serie ha irrumpido con varias novedades y algún que otro guiño a su precuela, la recordada Aquí no hay quien viva. El primer capítulo ha contado con la participación de nuevos personajes interpretados por Ana Arias, Raúl Peña y Rocío Martín que se suman al nutrido elenco de la serie. Uno de los guiños a Aquí no hay quien viva ha estado protagonizado por Greta, el personaje que ahora encarna Rocío Martín tras el fallecimiento de Laura Gómez-Lacueva. Su manera de entrar en la casa de sus inquilinos y el trato que dispensa con ellos recuerdan al que ponía en práctica Concha en el mítico edificio de la calle Desengaño.

¿Te unirías al FIESTÓN de Menchu y Amador? 🪩🔄 Por supuesto❤️ Mejor me voy a dormir🏘️ #LQSA | #LQSA14 🔵 https://t.co/BHQp1etwrs pic.twitter.com/tqc5dvrvUj — La que se avecina (@la_queseavecina) November 8, 2023

El recuerdo de la figura de Concha no ha sido el único guiño al pasado y la nostalgia. Una de las escenas del primer episodio retrata las conversaciones de corrala de vecinos que eran frecuentes en Aquí no hay quien viva. Lo que empezó siendo una charla entre ventanas interiores de Menchu y Yoli, madre e hija en la ficción, derivó en un claustro vecinal. Medidas que han recibido la aprobación del público fiel de la serie que tan buen recuerdo guarda de Aquí no hay quien viva.