El artista gaditano que renunció ser el principal personaje de 'Aquí no hay quien viva'

Aquí no hay quien viva está a punto de celebrar el 20º aniversario de su estreno, que ya es decir para una serie que sigue siendo de las más vistas en las plataformas de streaming donde se encuentra. Los vecinos de la calle Desengaño siguen en forma pese a su fugaz trayectoria por Antena 3. Mediaset adquirió la productora de José Luis Moreno, máximo responsable de aquel primer gran éxito de sus sobrinos, los hermanos Caballero, Miramón Mendi, y de esa manera la ficción, reconvertida en la incombustible La que se avecina, pasó a Telecinco.

Uno de los actores que contó con mayor popularidad por la serie originaria fue José Luis Gil. El hasta entonces actor de doblaje se convertiría en el lacónico e ingenuo Enrique Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre con los vecinos de Mirador de Montepinar y esta gran oportunidad le llegaba del personaje con el que se dio a conocer al gran público, y cuyas frases aún se siguen diciendo en la calle, "váyase señor Cuesta", Juan Cuesta. El apocado marido de Paloma, Loles León,

Loles León iba a tener como marido en principio al artista gaditano Pablo Carbonell. En 2003 el actor y cantante de Los Toreros Muertos, había concluido en el recordado Caiga quien caiga, donde era el reportero más esperado cada semana. Había sido un trabajo intensivo y agotador y estaba centrado en su proyecto de cine que funcionó: su película Atún y chocolate, que dirigió en Zahara de los Atunes.

Carbonell dijo no a Aquí no hay quien viva por aquella película que le valió el Goya a la dirección novel en el año 2004. "Me podría haber parecido bien o mal, pero es que yo iba a dirigir Atún y chocolate”, ha explicado el de Cádiz a un podcast de Aragón Radio, Errar es de sabios. Sus conductores no salen de la sorpresa dada la popularidad que sigue manteniendo Aquí no hay quien viva al cabo de los años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Errado de Aragón (@erradoaragon)

“Estaba en Zahara, había estado seis años y medio de reportaje semanal en Caiga quien caiga, compaginado con películas y conciertos. Iba a rodar en Zahara, estaba en Zahara, no me tenía que ir de Zahara", justifica Pablo Carbonell cuando sus interlocutores lamentan que desaprovechara el papel tras leer el guion. El proyecto de Atún y chocolate nos privó de ese Juan Cuesta pero la audiencia ganó el descubrimiento de Gil.

El querido actor de doblaje ser repone de un ictus sufrido a finales de 2021 que le ha impedido formar parte de la temporada 13 de La que se avecina, donde los personajes se mudan al centro, a la calle Contubernio (nombre de la productora de los Caballero) a la búsqueda de las raíces de Aquí no hay quien viva.