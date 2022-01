'La que se avecina' seguirá durante tres años más

Tras mantenerse de una manera incansable en las redifusiones de FDF, convirtiéndose en el contenido de ficción más recurrente de las cadenas en abierto, La que se avecina contará con nuevas temporadas hasta alcanzar la número 15. Los futuros episodios en primer lugar se estrenarán en Amazon Prime Video para a continuación ser ofrecidos en Telecinco.

El productor ejecutivo de la comedia, Alberto Caballero, ha confirmado esta ampliación a una serie que estará en antena cerca de dos decenios. Ese número de tandas sólo lo han alcanzado en el prime time Hospital Central, también de Mediaset, y la 'eterna' Cuéntame cómo pasó, que este jueves inicia su temporada 22 en La 1.

La que se avecina se estrenó en Telecinco en 2007, relevo de Aquí no hay quien viva en Antena 3. Su productor principal, José Luis Moreno, fue fichado por la competencia tras ser adquirida su compañía de entonces, Miramon Mendi. Aquí no hay quien viva era una serie que superaba semanalmente los 6 millones de espectadores. Los vecinos de Mirador de Montepinar no terminaron de entrar con buen pie. En la segunda temporada, cuando estaba a punto de ser cancelada ya que se ofrecía a medianoche, se produjo el milagro de la aceptación de sus redifusiones en un canal 'lateral', FDF.

"Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la T13 de #LQSA en 2022. Y la T14 en 2023; y la T15 en 2024", ha anunciado en las redes Alberto Caballero.

El fundador de la productora Contubernio Films, junto a su hermana, Laura Caballero, directora de los episodios, ha resaltado que están escribiendo los guiones de la temporada 13 y sucesivas y que cuentan con nuevos platós. El edificio de Mirador de Montepinar fue demolido en la ficción y ahora los inquilinos se marchan a otro barrio. A su vez, en la vida real, la productora necesitaba un nuevo plató ya que finalizaba el contrato de las instalaciones pioneras y así, de paso, renovaban todos los decorados.

Mediaset y Amazon han dado así cariño a la firma Contubernio, que también cuenta con otra comedia, más reallsta, El Pueblo, de la que Caballero se ha quejado del trato en la emisión en abierto. Finalmente se han visto respaldados con esta continuidad de dos temporadas más sobre la anunciada.

La primera parte de la temporada 12 de La que se avecina se estrenó en mayo de 2020 en Amazon Prime Video y en Telecinco se estrenó en diciembre de 2020. En streaming se estrenó la segunda parte de esa T12, con el final del edificio (con crossover con El Pueblo) que llegó hace un año a Amazon Prime Video y que no tiene fecha aún en Telecinco.