El bochorno del cantante eurovisivo de Italia que pisotea furioso las flores del escenario

Blanco fue quien representó a Italia en el pasado Festival de Eurovisión con Mahmood, interpretando Brividi. Su siguiente acutación en San Remo, cita clasificatoria para estar en la gala de Liverpool, se ha saldado con una actuación surrealista por parte del cantante.

Pese al bochorno el director artístico del festival italiano, Amadeus, ha aceptado las disculpas del cantante Blanco después de que éste destrozara la escenografía dispuesta para su actuación musical en la gala del martes, que no pudo culminar por problemas de sonido.

"Blanco es consciente de que ha hecho algo que no debía. No ha pedido que se le comprenda, sino que se le perdone", aseguró el responsable del certamen musical italiano durante una entrevista en la RAI.

El video en el que Blanco, el ganador de la pasada edición de este festival y representante de Italia en Eurovisión, destroza un decorado de flores en directo tras quejarse de los problemas de sonido se viralizó rápidamente y fue duramente criticado en las redes.

"Cuando tienes 19 o 20 años ocurre que haces algo que no quieres hacer. Aceptamos sus disculpas con serenidad”, justificó. El público presente en el Teatro Ariston abucheó al cantante, quien sencillamente aseguró que "se había divertido" al no poder cantar su canción L’isola delle rose. porque no escuchaba la base instrumental del tema a través de los auriculares.

Según se supo después, el guion si que contemplaba que Blanco pisara las flores, aunque no con tanta agresividad: "Hubo problemas técnicos y desató su ira contra las flores. Se equivocó y él lo sabe primero", razonó Amadeus.

En este festival, similar al Benidorm Fest de España, compiten un total de 28 artistas con temas inéditos que no se publicarán en las plataformas de streaming hasta que se hayan interpretado en directo.

En la primera noche actuarán los primeros 14 participantes y los restantes harán lo mismo en la segunda, dos galas en las que se conocerá el voto del jurado y de la prensa.

Más adelante, en la gran final del sábado, el vencedor se decidirá por la media entre los votos del jurado, prensa acreditada y televoto.