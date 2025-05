Broncano acusa a Melody de faltar a su cita pactada con 'La Revuelta' tras Eurovisión: "Dependía que viniera de unos puntos"

Eurovisión continúa copando horas de televisión en la semana posterior el festival, después de la polémica victoria de Israel en el televoto y del 24º puesto de Melody. La de Dos Hermanas se encuentra ya junto a sus padres y su hijo Cairo, después de regresar directamente a Málaga desde Basilea en lugar de hacerlo junto al resto de la delegación española a Madrid. El domingo se conocía la decisión de Melody de suspender su agenda con RTVE tras Eurovisión y entre esos compromisos se encontraba una entrevista en 'La Revuelta' este lunes.

David Broncano ha reprochado este gesto durante su última emisión: "La gente sabe que siempre vamos a última hora con los invitados, pero justo lo de Melody estaba cerrado desde hace dos meses". Tras ello, el programa ha estado cargada de alusiones a la artista en el particular tono humorístico e irreverente de 'La Revuelta'.

"Dependía que viniera de unos puntos", bromeaba Ricardo Castella, mientras Grison espetaba: "se ha visto involucrada en un conflicto internacional y no sabe por qué". El propio Broncano deslizaba el enfado de Melody como el motivo por el que la artista se habría ido directamente a casa, cuando Melody lo desmentía así en sus declaraciones a los medios en el aeropuerto: "Eso es mentira, se han dicho muchas cosas que no son verdad", y agregaba, "me he venido para acá porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño. Ya hace dos semana y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo".

La ausencia de Melody no ha evitado que 'La Revuelta' aborde la polémica sobre el televoto de Israel en Eurovisión. "El sábado pasado Israel ocupó el segundo puesto y hubo una víctima colateral que fue Melody, que de no ser por esto hubiera ganado seguro. ¿Qué le faltaron, 300 puntos?", bromeaba Jorge Ponce, aludiendo indirectamente a las teorías de la conspiración que han circulado en los últimos días.

La polémica presencia de Israel en el festival dio alas a otros chascarrillos. "Como les ha ido tan bien en Eurovisión, se están planteando el Grand Prix. Este verano a lo mejor Churriana de la Vega se enfrenta al Estado de Israel", remataba Ponce.

Melody y RTVE responderán en rueda de prensa

RTVE ha respetado los deseos de Melody de cobijarse unos días con su familia para recargar energías antes de retomar sus compromisos tras el festival. "No os preocupéis que me sentaré con vosotros y hablaremos en la rueda de prensa", invitaba a los periodistas en su bienvenida a España. La sevillana ha insistido en que está satisfecha con su actuación, pero habrá que esperar a una valoración más calmada de los resultados, tras lamentar en un vídeo que público el domingo de madrugada que hay cosas que "prevalecen" sobre el arte y la música.

En paralelo, la Corporación ha demandado a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) una auditoría debate sobre el sistema del televoto y la influencia en él de los conflictos armados como las guerras de Gaza y Ucrania. Si bien las radiotelevisiones públicas de Bélgica, Islandia o Eslovenia se han sumado a esta demanda, la organización de Eurovisión ha presumido de que este sistema de votación es "uno de los más sofisticados del mundo".