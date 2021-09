Dónde se pueden ver los premios Emmy y todas las candidaturas

Tras la pasada edición con todos los candidatos en videollamada, esta noche regresan los Emmy en su 73º edición desde el Microsoft Theather de Los Ángeles. En la gala parte como favoritas por número de nominaciones la cuarta temporada de The Crown (Netflix) y The Mandalorian, ficción estrella de Disney +. Ambas tienen 24 candidaturas, incluidas las categorías técnicas que no aparecen en el espectáculo de esta próxima noche.

El acontecimiento arranca a las dos de la madrugada y se podrá ver a través de Movistar Series y el canal #0, en Movistar +, con un previo a partir de la medianoche, con la llegada de los rostros televisivos ilustres e Movistar Fest (dial 37). La alfombra roja comienza a la una de la madrugada, en Movistar Series y Movistar Fest.

Junto a las dos mencionadas, la miniserie de Disney + Bruja Escarlata y Wandavision cuenta con otras 23 nominaciones.

En mejor drama, categoría más esperada, el Emmy se lo disputan The Crown, The Mandalorian, The Boys (Amazon Prime), Los Bridgerton (Netflix), El cuento de la criada (Hulu), Territorio Lovecraft (HBO), Pose (FX) y This Is Us’(NBC), de las pocas ficciones en abierto que han conseguido hacerse un hueco en estos años.

El galardón a mejor miniserie es el más competido con Gambito de dama (Netflix)y Mare of Easttown (HBO) de favoritas aunque tienen enfrente a Bruja Escarlata y Podría destruirte, también de HBO. A la relación se le une The Underground Railroad (Amazon Prime).

En el apartado de comedia, algo descafeinado, Apple TV parece destacase con Ted Lasso que compite con Black-ish (ABC), El método Kominsky, Cobra Kai y Emily en Paris, de Netflix; Pen 15, de Hulu;y Hacks y The Flight Attendant, de HBO.

En actores de drama parece ser la noche para Josh O’Connor y Emma Corrin, Carlos y Diana en The Crown.

Las nominaciones de los Emmy 2021

(Los nombres en negrita son nuestros favoritos)

Mejor drama

- 'The Boys' (Amazon Prime Video)

- 'Los Bridgerton' (Netflix)

- 'The Crown' (Netflix)

- 'El cuento de la criada' (Hulu)

- 'Territorio Lovecraft' (HBO)

- 'Pose' (FX)

- 'This Is Us' (NBC)

Mejor comedia

- 'Black-ish' (ABC)

- 'Cobra Kai' (Netflix)

- 'Emily en París' (Netflix)

- 'Hacks' (HBO)

- 'The Flight Attendant' (HBO)

- 'El método Kominsky' (Netflix)

- 'PEN15' (Hulu)

- 'Ted Lasso' (Apple TV)

Mejor TV Movie

- 'Dolly Parton: Navidad en la plaza' (Netflix)

- 'Oslo' (HBO)

- 'Robin Roberts Presents: Mahalia' (Lifetime)

- 'Mi tío Frank' (Amazon Prime Video)

- 'El amor de Sylvie' (Amazon Prime Video)

Mejor miniserie

- 'Podría destruirte' (HBO)

- 'Mare of Easttown' (HBO)

- 'Gambito de dama' (Netflix)

- 'The Underground Railroad' (Amazon Prime Video)

- 'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+)

Mejor protagonista masculina de drama

- Josh O'Connor ('The Crown')

- Sterling K. Brown ('This Is Us')

- Jonathan Majors ('Territorio Lovecraft')

- Regé-Jean Page ('Los Bridgerton')

- Billy Porter ('Pose')

- Matthew Rhys ('Perry Mason')

Mejor protagonista femenina de drama

- Uzo Aduba ('En terapia')

- Olivia Colman ('The Crown')

- Emma Corrin ('The Crown')

- Elisabeth Moss ('El cuento de la criada)

- Mj Rodriguez ('Pose')

- Jurnee Smollett ('Territorio Lovecraft')

- Anthony Anderson ('Black-ish')

- Michael Douglas ('El método Kominsky')

- William H. Macy ('Shameless')

- Jason Sudeikis ('Ted Lasso')

- Kenan Thompson ('Kenan')

Mejor protagonista femenina de comedia

- Aidy Bryant ('Shrill')

- Kaley Cuoco ('The Flight Attendant')

- Allison Janney ('Mom')

- Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

- Jean Smart ('Hacks')

Mejor actor protagonista de miniserie o TV Movie

- Paul Bettany ('Bruja Escarlata y Visión')

- Hugh Grant ('The Undoing')

- Ewan McGregor ('Halston')

- Lin-Manuel Miranda ('Hamilton')

- Leslie Odom Jr. ('Hamilton')

Mejor actriz protagonista de miniserie o TV Movie

- Kate Winslet ('Mare of Easttown')

- Michaela Coel ('Podría destruirte')

- Cynthia Erivo ('Genius')

- Elizabeth Olsen ('Bruja Escarlata y Visión')

- Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama')

Mejor actor de reparto en drama

- Michael K. Williams ('Territorio Lovecraft')

- John Lithgow ('Perry Mason')

- Tobias Menzies ('The Crown')

- Max Minghella ('El cuento de la criada')

- Bradley Whitford ('El cuento de la criada')

- O-T Fagbenle ('El cuento de la criada')

- Giancarlo Esposito ('The Mandalorian')

- Chris Sullivan ('This Is Us')

Mejor actor invitado de drama

- Courtney B. Vance ('Territorio Lovecraft')

- Charles Dance ('The Crown')

- Timothy Olyphant ('The Mandalorian')

- Don Cheadle ('Falcon y el Soldado de Invierno')

- Carl Weathers ('The Mandalorian')

Mejor actriz de reparto de drama

- Aunjanue Ellis ('Territorio Lovecraft')

- Emerald Fennell ('The Crown')

- Gillian Anderson ('The Crown')

- Helena Bonham Carter ('The Crown')

- Yvonne Strahovski ('El cuento de la criada')

- Samira Wiley ('El cuento de la criada')

- Ann Dowd ('El cuento de la criada')

- Madeline Brewer ('El cuento de la criada')

Mejor actriz invitada de una serie de drama

- Alexis Bledel ('El cuento de la criada')

- Sophie Okonedo ('Ratched')

- Claire Foy ('The Crown')

- Mckenna Grace ('El cuento de la criada')

- Phylicia Rashad ('This is Us')

Mejor dirección de una serie de drama

- Julie Anne Robinson ("Diamond Of The First Water", de 'Los Bridgerton')

- Steven Canals ("Series Finale", de 'Pose')

- Jessica Hobbs ("War", de 'The Crown')

- Benjamin Caron ("Fairytale", de 'The Crown')

- Liz Garbus ("The Wilderness", de 'El cuento de la criada')

- Jon Favreau ("Chapter 9: The Marshal", de 'The Mandalorian')

Mejor actor de reparto de comedia

- Carl Clemons-Hopkins ('Hacks')

- Kenan Thompson ('Saturday Night Live')

- Bowen Yang ('Saturday Night Live')

- Brett Goldstein ('Ted Lasso')

- Brendan Hunt ('Ted Lasso')

- Nick Mohammed ('Ted Lasso')

- Paul Reiser ('El método Kominsky')

- Jeremy Swift ('Ted Lasso')

Mejor actor invitado en una comedia

- Alec Baldwin ('Saturday Night Live')

- Dave Chappelle ('Saturday Night Live')

- Daniel Kaluuya ('Saturday Night Live')

- Dan Levy ('Saturday Night Live')

- Morgan Freeman ('El método Kominsky')

Mejor actriz de reparto en una comedia

- Hannah Einbinder ('Hacks')

- Aidy Bryant ('Saturday Night Live')

- Kate McKinnon ('Saturday Night Live')

- Juno Temple ('Ted Lasso')

- Cecily Strong ('Saturday Night Live')

- Hannah Waddingham ('Ted Lasso')

- Rosie Perez ('The Flight Attendant')

Mejor actriz invitada de una serie de comedia

- Issa Rae ('A Black Lady Sketch Show')

- Yvette Nicole Brown ('A Black Lady Sketch Show')

- Jane Adams ('Hacks')

- Maya Rudolph ('Saturday Night Live')

- Kristen Wiig ('Saturday Night Live')

- Bernadette Peters ('La extraordinaria playlist de Zoey')

Mejor dirección de una serie de comedia

- James Burrows (Piloto, de 'B Positive')

- Lucia Aniello (Piloto, de 'Hacks')

- James Widdoes ("Scooby-Doo Checks And Salisbury Steak", de 'Mom')

- Declan Lowney ("Make Rebecca Great Again", de 'Ted Lasso')

- Zach Braff ("Biscuits", de 'Ted Lasso')

- MJ Delaney ("The Hope That Kills You", de 'Ted Lasso')

-Susanna Fogel ("In Case Of Emergency", de 'The Flight Attendant')

Mejor reality show

- 'The Amazing Race'

- 'RuPaul's Drag Race'

- 'Niquelao!'

- 'Top Chef'

- 'La Voz USA'

Mejor talk show

- 'Conan'

- 'The Daily Show with Trevor Noah'

- 'Jimmy Kimmel Live'

- 'Last Week Tonight with John Oliver'

- 'The Late Show with Stephen Colbert