Caídas y risas terapéuticas

La Gelotología, la ciencia que estudia los efectos de la risa en nuestro cuerpo y en la psique, da respuesta a la razón por la que el espectador, sea cual sea la pantalla, no pueden contener las carcajadas cuando ven a otro semejante en plena caída. Según el fundador de la terapia del humor, el psiquiatra William F. Fry, se debe a la incongruencia del porrazo; suponer que a la persona en cuestión no le ha sucedido nada grave, y no conocer de nada a la víctima del absurdo batacazo. De las tres premisas de esta teoría, dos se cumplen a rajatabla en muchas de las pruebas a las que se someten los humoristas que participan en Me resbala. No descubrimos nada nuevo al destacar el Teatro dependiente o las Palabras corrientes como dos de los juegos con más tirón del espacio de entretenimiento, que regresa hoy a las pantallas de Antena 3.

A los pasatiempos clásicos del formato producido en colaboración con Shine Iberia se sumarán en esta esperada quinta entrega algunas novedades como La hamburguesa prometida, Vibra la gente y Bocabulabios, en las que los reyes del humor patrio se entregan a la diversión y a la angustia contenida por igual, una mezcla perfecta que provoca la terapéutica carcajada del espectador. Un ejercicio televisivo que desde producción tildan de "exigente". "Todos quieren venir al programa y eso es un orgullo para nosotros porque es un espacio duro", señalaba recientemente Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, en un encuentro con periodistas. Una afirmación que corroboran las cifras, ya que más de 80 rostros han accedido a pasar por un plató en el que todo puede suceder.

"Es un programa muy físico en el que lo dan todo. Cuando terminamos la grabación suelo pasar por el camerino a saludar y es como si hubieran vuelto de la guerra. Aquí sí se suda la camiseta”, señala Arturo Valls, maestro de ceremonias de esta adaptación del francés Vendredi tout est permis avec Arthur.

El presentador y actor valenciano no oculta cierta ansiedad por la acogida de esta quinta tanda, grabada en la primavera de 2019, que se emitirá en el prime time del lunes después de cuatro temporadas programada la noche del viernes. "Con Me resbala sucede algo que se repite con los espacios de continuidad, se crea un lenguaje, un universo y una familia, que traspasa al espectador", subraya el conductor de ¡Ahora caigo! La productora volverá a competir contra sí misma, esta vez frente a Maestros de la costura (La 1), que en su tercera entrega le pisa los talones al hasta ahora imbatible Nemo Bandeira de Vivir sin permiso (Telecinco).