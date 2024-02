¿Quién canta la canción 'Formidable' del anuncio de Endesa?

For Me, Formidable es un optimista tema romántico de 1963 que suena como si fuera un éxito de este mismo año. El spot de Endesa ha puesto de moda de nuevo un tema clásico que une el inglés y el francés en la voz (y perfecta dicción) del añorado Charles Aznavour. La estrella francesa de origen armenio falleció en 2018 a los 94 años y prácticamente murió sobre el escenario ya que estuvo hasta el último momento activo en la música, su pasión, con más de 200 discos entre sus interpretaciones en su idioma natal, inglés, italiano o español. Desde los años 60 adaptaba sus canciones y versionaba temas hispanos para ser querido en nuestro país y en toda Latinoamérica.

El tema que suena en el anuncio de Endesa, For me, Formidable es un optimista tema que evoca la canción francesa romántica, un París en technicolor y postales desde la Costa Azul. A la estampa de Jacques Tati y su singular mundo cinematográfico.

Este clásico apareció en la banda sonora de Siete almas, con Will Smith, y fue versionado por el propio Charles Aznavour en distintas ocasiones y una de sus peticiones más habituales en sus concierto a lo largo del mundo.

Con esta canción Aznavour intenta sorprender a su amor en inglés y francés, una declaración de amor políglota aunque no está ducho en la lengua de Shakespeare para expresar todo lo que querría decirle a ese romance anglosajón. Las palabras "for me ("formi" en la pronunciación) formidable", con una erre muy francesa, son un juego de palabras cómplice para engatusar a la enamorada mientras no cuenta con todo el vocabulario que desearía.

En el spot de Endesa suena con todo ese entusiasmo sesentero.

La letra de 'For me... formidable' dice así:

You are the one for me

Formidable

You are my love, very

Véritable

Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire

Te l'écrire

Dans la langue de Shakespeare

My daisy

Désirable

Je suis malheureux

D'avoir si peu de mots

À t'offrir en cadeau

Darling I love you, love you

Darling I want you

Et puis c'est à peu près tout

You are the one for me

For me, for me, formidable

You are the one for me

Formidable

But how can you see me

Si minable

Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire

Chérie, pour te plaire

Dans la langue de Molière

Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche

Adorables

Tu n'as pas compris

Tant pis

Ne t'en fais pas et

Viens-t'en dans mes bras

Darling I love you, love you

Darling I want you

Et puis le reste on s'en fout

You are the one for me

For me, formidable

Je me demande même

Pourquoi je t'aime

Toi qui te moques de moi et de tout

Avec ton air canaille

Canaille, canaille

How can I love you...