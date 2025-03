Lo que Chenoa le diría a su yo del pasado, te sorprenderás

Con sus idas y venidas, pero siempre firme en lo profesional, Chenoa fue una de las premiadas en los galardones de Dial, fiesta celebrada este jueves en Santa Cruz de Tenerife.

La presentadora de Operación Triunfo y jurado de Tu cara me suena valoró así su momento.

–¿Los premios Dial son su casa?

–Este es mi cuarto premio Dial así que fenomenal, me siento en casa en Tenerife. El premio lo voy a guardar como oro en paño.

–Pese a la costumbre ¿teme emocionarse?

–Por supuesto, que te den un premio siempre es bonito y a mí me da por llorar. Y no quiero. Pienso en un discurso chulo y me saltan las lágrimas. Nunca sabes si va a ser el último premio...

–Si tuviera que mandarse un mensaje a su yo del pasado, hace diez años ¿qué se diría?

–Que voy, que va, por buen camino. Se lo diría como guía, con tranquilidad. Todo está controlado, que siga aprendiendo.

–¿Qué es la música?

–Es mi leitmotiv. Me lo ha dado todo, los estudios y la casa donde vivo. Mi forma de vida.

–Si hubiera tenido otra profesión.

–Jueza. Me gusta esa autoridad.

–¿Qué le parece que Melody vaya a Eurovisión?

–Me encanta que vaya con esa actitud. Nos representa muy bien. En Eurovisión, el puesto que logres, no depende todo de ti

-Si su próximo videoclip lo rodara un niño ¿cómo sería?

–Seguro que lo rodaría en el bosque, en plena naturaleza. Sería para una canción positiva. Me encanta la idea de que mi videoclip lo grabe un niño.