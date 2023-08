"El día que nos cueste levantarnos, 'Atrévete' no tendrá sentido"

Atrévete es de los formatos más veteranos entre los despertadores de la radio española. El 'morning show' de Cadena Dial llevaba ya varios años con Jaime Moreno de director y desde el pasado año es también su conductor, con Saray Esteso de copresentadora. Moreno forma parte de esta emisora de Prisa Radio desde 1996 y ha sido organizador de numerosas galas con los artistas españoles y latinoamericanos que suenan a diario en Cadena Dial. El humor y la cercanía son sus credenciales para atrapar cada amanecer a cientos de miles de oyentes que buscan la compañía de este matinal.

-Usted es de los que da ánimos cada mañana para levantarse.

-Y aunque sea a primera hora, Atrévete es una criatura me quita el día entero. Estoy todo el día liado, enganchado al teléfono. Me atrapa y no me quejo. Cada mañana mi equipo despierta a los oyentes con buen rollo, con la intención de evadirles un rato mientras preparan el día. Nosotros decimos, "qué te han contado, que el mundo se acaba... es mentira".

-Empiezan clareando el día y están casi hasta mediodía. Un maratón...

-Empezamos en Cadena Dial a las 6 de la mañana y cerramos cinco horas después con el mismo ánimo. La intención es que el rato que estés con nosotros, estés a gusto. Junto a la información, el entretenimiento.

-¿La actualidad palpitante no les hace cambiar tanto la escaleta como los espacios de pura actualidad?

-Actuamos siempre con interacción. El directo es inmediatez y permite retocar cosas. A las cinco y cuarto tenemos la reunión de contenidos, el repaso. Qué puedo decir de Sebastián Maspons, de Saray Esteso, de

Isidro Montalvo. Lo que buscamos es esto: no vamos a tener los mejores contenidos, ni la mejor música, pero tenemos un buen rollo de cuatro colegas y nos olvidamos de elitismos. Somos parte de la audiencia, como ellos. Nos pasan las cosas de la audiencia y es lo que nos gusta transmitir, porque es así.

-¿Vivir y preguntar?

-Hay que tomarse en serio las tonterías. Hay que ser inclusivo para tener una auténtica complicidad. Que si preguntas "¿cuántas veces te lavas la cabeza al mes?" te responda con un audio un oyente que está trabajando en México. El ritmo de un morning show es ir a mucha velocidad, con contenidos no muy extensos y estar con algo diferente cada siete minutos.

-¿Siente preocupación por atraer a un público joven, la obsesión desde que existen las redes?

-Debemos tener un poquito de todo y tienes que tocar todos los gustos, sin pasarte. Claro que hay que llamar a un nuevo público, a jóvenes que buscan compañía en la radio a primera hora, a hacerles partícipes de la emoción de la radio. Y tienes que acompañar. No sólo con música, que para eso ya está el Spotify sino contando e invitando a la participación, Así formas parte de algo más.

-Díganos un tema de esos que animan una mañana.

-Hace unas semanas estuvimos hablando con los organizadores del mundial de chapas. Se sintieron muy orgullosos de que les diéramos su sitio. Tonterías para tomarse en serio. Nosotros coincidimos con los grandes programas de la radio, con Angels Barceló, y hay un día en que hemos tenido la declaración de un gallina. Somos nueve personas y el día que cueste levantarnos para hacer Atrévete el programa ya no tendrá sentido. Nos despertamos los primemos para pasar bien.

-¿Les escuchan en diferido?

-El pódcast de un programa despertador es difícil de consumir. La forma de comunicar es diferente. Tenemos un resumen de 30 minutos que nos escuchan desde muchos países. Es un honor que haya gente que aprenda español contigo. Llegas a ellos.

-Pero también se ponen serios si llega el caso...

-Hay temas con los que rascas la fibra sensible. También tratamos historias de superación y me sobrecoge que alguien te mande un audio para contarte que le pasa algo grave. Que un taxista te cuente algo que le ha pasado en el coche...

-¿La radio ya ha dejado de escucharse en el transistor?

-Se escucha en el móvil y también en el transistor y por supuesto, en el coche. Pero también me agrada que haya bares que nos pongan en la TDT del televisor. Cada vez se escucha más la radio a través del televisor, es sorprendente.

-Usted se encarga de galas como la de los Premios Dial en Tenerife, por primavera ¿Cómo maneja tantos egos?

-Me parece superdivertido organizar eventos así. Es algo muy grande para montar y tengo la suerte de contar con la implicación de tantos artistas que confían en nuestro trabajo. Llevo ya muchos años en esta tipo de organizaciones y cada edición es un reto que no podría hacerse realidad sin el cariño del público y sin la generosidad de todos los que participan.