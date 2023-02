¿Qué concursante de ‘El Desafío’ se ha lesionado el ligamento cruzado?

La tercera edición de El Desafío que emite Antena 3 desde mediados del mes de enero está respondiendo a las expectativas, siendo una de las ediciones más duras. Prueba de ello son los contratiempos que están afectando a los concursantes. El último de ellos ha tenido como protagonista al concursante con más fondo físico de la edición, Jorge Blanco. El preparador físico de las celebridades no ha podido realizar la prueba semanal por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla que se produjo durante los entrenamientos.

Los concursantes se están jugando su físico en los exigentes retos que propone el programa producido por Siete y Acción, la productora de Pablo Motos. Llama enormemente la atención que una persona acostumbrada a la preparación física de alto nivel haya resultado lesionado en el programa. Jorge Blanco, que dirigió hace unos años los entrenamientos de Meghan Markle, quiso seguir adelante con la prueba, pero se encontró con la negativa del programa de Antena 3. Roberto Leal fue el encargado de comunicarle la decisión. “La dirección del programa ha decidido por tu bien y por los valores que se transmiten, que son de superación pero no de ponerse en riesgo”, ha explicado el presentador sevillano.

El fornido concursante se sometía a una prueba que precisaba de una gran flexibilidad, uno de sus puntos débiles a tenor de sus palabras. “Soy igual de flexible que una columna de cemento. Es la peor prueba hasta ahora con diferencia”, ha admitido Blanco. El preparador ha explicado cómo se produjo la inoportuna lesión que no le ha permitido participar en la prueba de la semana. “El ensayo iba bastante bien, pero intentamos probar un tirachinas que me llevaba hasta abajo, me empujaban un poco más y luego me soltaban y caía hacia atrás. En la caída apoyé mal y la rodilla dijo que no”, ha contado.

Una lesión en el ligamento cruzado que le obliga a tomarse un tiempo de reposo y sin hacer esfuerzos para no dañar más la zona, ya que se trata de una de las lesiones más delicadas. La tercera temporada de El Desafío también tuvo que convivir con el ictus sufrido durante la grabación del programa por Boris Izaguirre. El presentador venezolano confesó el pasado mes de abril que tuvo que ser intervenido de urgencia por un problema de salud. “Estamos bien y, sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos. La intervención, una endarterectomía carotidea, ha sido un éxito”, manifestaba el televisivo. El programa entendía que su participación podría suponer un riesgo para la salud del venezolano, pero la insistencia del concursante con la autorización médica bajo el brazo le permitió retomar las grabaciones de El Desafío. El momento del ictus no se vivió delante de las cámaras, por lo tanto, no saldrá en las imágenes ofrecidas por el formato de Atresmedia.