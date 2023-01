Así fue la rutina de ejercicios de Meghan Markle con Jorge Blanco

Jorge Blanco, uno de los concursantes que más dará que hablar en la tercera temporada de El Desafío, fue entrenador personal de Meghan Markle. La actriz optó en su momento por contratar los servicios del entrenador de las celebrities. El zaragozano no es muy conocido en nuestro país, pero fuera de nuestras fronteras es una eminencia de la preparación física. El actual entrenador de Pablo Motos lo fue de Meghan Markle cuando formaba parte del reparto de la serie Suits.

Por aquel entonces, la actriz seguía unas rutinas de entrenamiento muy exigentes. Para mantener el listón físico se puso en las manos del entrenador maño. En su día, Jorge Blanco desveló a Vanity Fair que el kickboxing formaba parte de las duras sesiones de preparación. “Hacíamos un poquito de artes marciales, un poco de boxeo y a veces kickboxing”. Esta disciplina deportiva, además de servir para estar preparado ante cualquier incidente, aporta confianza, fuerza y resistencia física.

Los entrenamientos de Meghan Markle tuvieron lugar durante la estancia de la actriz en Canadá. La mujer del príncipe Harry entrenaba tres o cuatro días a la semana con una duración aproximada de 45 minutos por sesión. Meghan y Jorge entablaron una amistad de la que habló hace unos años el preparador en la revista ¡Hola!: “Con ella entrené por una amiga que tenemos en común que nos presentó. Ella se encontraba en Toronto grabando Suits y quería seguir manteniendo su buena forma física. Es una mujer súper simpática y me sorprendió bastante que habla español con un acento argentino”. Preguntado sobre si volvería a dirigir sus entrenamientos, el preparador no dudó ni un instante. “Si se presenta la oportunidad, por qué no. Tenemos una relación bastante amigable. Creo que la última vez que supe de ella estaba en California, por la zona de Los Ángeles”.

Meghan Markle se convirtió en una apasionada de las rutinas de ejercicios de Jorge Blanco. La duquesa de Sussex complementaba sus entrenamientos con sesiones de yoga y pilates. De esta forma, conseguía una conciliación entre la tonificación de sus músculos y la salud mental.