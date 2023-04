El vínculo de la concursante gaditana de 'MasterChef' con la historia real de 'El Niño'

MasterChef ha duplicado su presencia en La 1 en esta edición para aligerar su duración. ¿Se ha notado? No mucho. Hubo que superar bien la medianoche para conocer el desenlace de la eliminación. Y hubo dos eliminados, los peores con diferencia en la elaboración de recetas francesas con la supervisión del jerezano Juanlu Fernández. El chef de Lú Cocina y Alma, una estrella Michelin, adapta las recetas del país vecino a los productos de aquí (por ejemplo, sustituye la mantequilla por la manteca colorá) y fue un acertado anfitrión en una prueba donde seguir pautas tradicionales era la garantía para hacerlo bien. Es lo que sucedió con la veterana Merce. Y con el insufrible tiktoker Luca.

Sin embargo a la sevillana Karla, que había entrado la semana pasada en una segunda oportunidad, se le atragantó la carne, ya que ella es vegetariana, y al caldo de verduras le agregó un trozo duro que no aportó sabor. Casi se inmoló por no querer atender la carne de su plato. El brasileño Frank, todo lágrimas todo el rato, ya quedó al filo el otro día y cayó.

La portuense Pilu es la que digiere mal estar en la picota. La quiche que debía elaborar se le quedó la masa cruda. Se salvó por el relleno, pobre pero rico, pero en su caso va a tener que trabajar un poco la resiliencia a las críticas. Se derrumbó y la soberbia de no aceptar el fracaso estuvo a punto de desencadenar su eliminación.

"Pepe no te equivoques, no estoy derrumbada pero una crítica no le puede sentar bien a nadie. Lo que no puedo es tocarte las palmas" @pilumchef11 https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef11 pic.twitter.com/AVdYoKHB98