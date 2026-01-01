Copla, twerk y psicodelia: el programa de TVE que despidió el año de sevillanas maneras

Al cielo con ella cierra el último capítulo del año de un modo muy especial. Para la ocasión, Henar Álvarez, la presentadora del late show de la 2 de TVE, presidió una mesa navideña en la que estuvieron invitados Falete, Califato ¾, el coro de mujeres Azahar de Cantillana, la Pili, Lala Chus y Clara Ingold. Al estilo de Tiny Desk, los invitados rindieron homenaje al artista cantillanero José Pérez Ocaña, figura queer esencial de la contracultura barcelonesa en tiempos de la transición.

La psicodelia ecléctica de Califato ¾, las voces de Falete y del coro Azahar y el twerk de la Pili se unieron para llevar a cabo una versión de la copla Romance a Ocaña, del cantautor granadino Carlos Cano. Una confluencia entre tradición y transgresión donde se entremezclaron tonos navideños y timbres copleros, intervenciones poéticas y reivindicativas y sonidos que transitaban entre el almirez y la música urbana latina.

La notable presencia de mujeres en el plató y la corrala que hace de telón de fondo en el programa (que podría ser una corrala del barrio madrileño de Lavapiés o un corral de la cava de los gitanos de Triana), evocaba a los espacios compartidos entre mujeres, a la sororidad manifiesta en aquella convivencia entre familias humildes que acababan siendo comunidad. El conocimiento y la memoria compartidos como una forma de resistencia, el legado de la tradición como una trinchera, el cuidado y apoyo entre mujeres como un modo de supervivencia, la alegría colectiva como la mayor de las ternuras. Con este homenaje a Ocaña (y con la colaboración entre el coro Azahar y Falete) también se manifiesta esa alianza y complicidad entre mujeres y hombres del colectivo LGTBIQ+ que ha servido de salvación en tantos casos.

Las componentes del coro Azahar lucían los mantones que tradicionalmente se han confeccionado en Cantillana (localidad sevillana a la que pertenece el coro). Más en específico, la labor artesanal del enrejado de los mantones, ha estado en manos de las mujeres cantillaneras, suponiendo un modo de subsistencia para muchas familias y parte de ese conocimiento compartido y legado entre las mujeres del pueblo.

La relación entre Henar Álvarez y Sevilla no es algo nuevo. La propia sintonía del programa es el tema Crîtto de lâ nabahà de Califato ¾ (una versión breakbeat de la marcha Eternidad de la banda de cornetas y tambores Rosario de Cádiz). La conductora del programa es una reconocida apasionada de la Semana Santa sevillana y en diferentes intervenciones en podcasts y programas de radio y televisión ha hablado sobre la Roldana, la Macarena o la Esperanza de Triana. Durante la presentación de su libro Ansia en Sevilla se agotaron las existencias de la novela en la librería donde se llevó a cabo la presentación y muchos asistentes tuvieron que adquirirlo en otras librerías del centro. La actual gira de su espectáculo La chochoctora se inició en la capital hispalense, demostrando el cariño mutuo existente entre la presentadora y la ciudad.

La sinergia entre Califato ¾ y el coro Azahar de Cantillana cuenta con un reciente precedente. En una colaboración con Alex Peña, el pasado mes de noviembre, el grupo de artistas sevillanos y malagueños y el coro de mujeres cantillaneras llevaron a cabo una actuación en la Plaza del Pelícano para homenajear al pintor Ocaña.

Al cielo con ella comenzó a emitirse en noviembre de 2024 en la plataforma RTVE Play, pasando a emitirse en apenas unos meses en la 2 de TVE. Desde su estreno, el ambiente distendido en las entrevistas y el tono reivindicativo y gamberro de Henar han obtenido buenos datos, batiendo ciertos récords de emisión de la cadena, tanto en audiencia en televisión como en la plataforma RTVE Play.

“El Coro Azahar de Cantillana es una destacada Asociación Cultural de Mujeres de la localidad sevillana de Cantillana, conocida por su labor de recuperación del patrimonio musical y cultural andaluz. Con más de 30 años de trayectoria, la asociación ha sido reconocida por su labor, incluso a nivel nacional con un Premio Nacional de Coral Navideña por su trabajo de investigación y recuperación de villancicos tradicionales”.

“Califato ¾. Colectivo musical andaluz nacido en 2018, es una auténtica revolución sonora. Surgido del encuentro entre músicos de Sevilla y Málaga, el grupo se define por su capacidad para reinventar la música andaluza desde sus raíces hasta el futuro. Con un enfoque que abraza el flamenco, el funk, los breaks, el footwork, el hip hop, el dub y otros géneros, Califato ¾ es un puente entre tradición y modernidad, reivindicando siempre una Andalucía popular y mestiza”.