"Ser mujer es la leche, pero seguimos teniendo desventajas"

Henar Álvarez es una de las voces más visibles de la comedia española actual. Es la encargada de dirigir varios podcasts de éxito, tales como El olimpo de las diosas y Buenísimo bien, también ha presentado el programa de Prime Video Esto es Un Late. En cuanto a sus reconocimientos, la revista Forbes le otorgó el premio a la mejor podcaster en 2023, tras recibir tres nominaciones a los Premios ídolo. En 2020, publicó la novela gráfica La Mala Leche y ahora regresa a las librerías con su primera novela, Ansia, una historia sobre las relaciones de poder, el deseo sexual y la insatisfacción amorosa.

–¿Cómo ha sido el proceso de creación de Ansia?

-En 2021 le mandé a mi editora las primeras páginas, en un momento en el que estaba harta de todo creé este personaje. Hice una vomitona de frustración, rencor y cansancio. Hice el arranque, se lo mandé a mi editora y pensó que teníamos un hilo del que tirar. Estuve dos años generando las tramas y lo que quería contar, una reflexión sobre las relaciones de poder.

–¿Cómo está siendo su acogida?

-Increíble, hemos hecho segunda edición en tres días. Muchos me dice que se la leen muy rápido y que necesitan hacer una segunda lectura para pararse en las reflexiones y ver los distintos matices.

–¿Siempre ha querido ser escritora?, ¿Cuál es el mayor cambio entre la escritura de guiones y la redacción de una novela?

-Sí. Considero que mi trabajo se basa en escribir en diferentes modalidades, sólo me faltaba escribir un libro. No me había lanzado a hacerlo antes por el miedo al fracaso. Escribir un guion y una novela es completamente diferente. Los guiones son como pequeños monólogos, en los que intento hacer una pequeña reflexión y ver cómo eso puede encajar en nuestra vida. La novela tiene otra magnitud, elaborar las tramas, diseñar los personajes, que cada uno tenga su propia personalidad y su propio conflicto. Ha sido un trabajo muy guay.

–En Ansia se retratan varios tipos de mujeres como por ejemplo las madres del cole que critican todo lo que hace la protagonista, ¿esto es un reflejo de la realidad?, ¿desde tu punto de vista cómo es ser mujer en la actualidad?

-Una cosa que me preocupaba muchísimo es que quería que todos los personajes resultaran reales y que la novela tuviera verosimilitud, es decir, que aunque pasen cosas locas, la gente piense que puede ser real. Ser mujer es la leche, pero seguimos teniendo desventajas. Yo en el libro la que retrato en todos los personajes, es que jugamos con muchísima desventaja en el tema de la sexualidad, que a nosotras todavía nos sigue penalizando. Sigue siendo un arma para destruirnos.

–Ansia posee una interpretación de la moralidad, y del bien y el mal curiosa, ¿Cuál es su percepción sobre el karma?

-Mi percepción es que a mi alrededor veo que a la gente que es mala persona le va muy bien. Siempre nos dicen que cada vez que haces el bien se te devuelve el bien, lo que es una mierda. Eso lo dice la gente poderosa para que ellos puedan seguir mangoneando y los demás estemos en una vida en la que nos va mal sin protestar. El karma es que tú eres un sinvergüenza y te va muy bien. Mediante la prota, que es una especie de villana-heroína, quería mostrar que hay veces que tomamos decisiones amorales que acaban en algo bueno.

–En la novela destaca el personaje de Juan Sobreviela, como el antagonista, ¿se ha encontrado a muchos en su carrera?

-Están en cada esquina. Este personaje es un señor de unos 60 años, que se dedica a trabajos creativos y que de repente ve completamente amenazada su posición porque las mujeres empiezan a tomar relevancia en puestos en los que antes tenían las puertas completamente cerradas. Es un arquetipo completamente reconocible.

–¿Tiene Henar algo de Natalia?

-Todos los personajes tienen algo mío, porque los he escrito yo. La novela es una historia de ficción, pero todos tienen miedos míos, inquietudes mías. En el personaje de Natalia he metido muchas reflexiones que forman parte de mi manera de ver el mundo.

–¿A qué se refiere con que un tío hetero y con éxito es lo peor, y más si es futbolista?

-A las mujeres nos meten en la cabeza de mil maneras que nos alejemos del dinero de manera voluntaria. Te van haciendo la ilusión de que si tienes una pareja que gane muchísimo más que tú y que te quite de trabajar, tu vida va ser un camino de rosas. Esto genera una dependencia económica, que es de todo menos increíble. Cuando una mujer está en casa no trabaja 8 horas, trabaja 24. Me parece súper peligroso, me da mucha pena que a las chicas jóvenes intenten meterle esta idea en la cabeza. No hay nada mejor que ganar tu dinero y tomar tus propias decisiones.

–¿Cree que los hombres se están sintiendo intimidados por esa explosión de mujeres talentosas y escritoras?

-Alguno habrá, pero hay muchísimos que no. Cada vez que hay un avance hay una reacción, habrá gente que se sienta intimidada y que no le guste compartir ciertos espacios con nosotras, pero van a tener que acostumbrarse. España tiene muchas cosas que mejorar pero hay un montón de hombres con ideas feministas, que están cómodos a nuestro lado y que van modificando sus conductas.

–¿Habrá tercera novela?

-Y cuarta, quinta y sexta. Todavía no tengo nada pensado, pero la habrá.