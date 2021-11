Esto es lo que ganan los concursantes de la Isla de las Tentaciones

Muchas personas se preguntarán, o se han preguntado a lo largo de su vida, cuál es el precio que pagan a los personajes públicos que venden sus vidas en los realities. Ahora mismo, esa pregunta puede rondar en torno a las personas que participan en La Isla de las Tentaciones 4, pero, a lo largo de los años de Telecinco, esa duda ha pasado por programas como Gran Hermano, Sálvame o Mujeres y hombres y viceversa entre otros.

El mundo de la televisión, solo por la cantidad de audiencia que genera, debe ser un escenario bien pagado. Sin embargo, ese pensamiento llegó a venirse abajo cuando la youtuber e influencer Patricia Domínguez, más conocida como Patrizienta, declaró que se habían puesto en contacto con ella y con su pareja para ofrecerle participar en una de las primeras ediciones de La isla de la tentaciones.

En uno de sus famosos vídeos de YouTube, la influencer confesó que le habían ofrecido "unos mil y pico euros" por persona, eso sí, con gastos pagados en cuanto a desplazamientos, dietas, alojamientos y demás aspectos necesarios que se imponían en la producción.

Esta chica se negó en aquel momento, ya que consideró que ganaría más dinero quedándose en casa y siguiendo con sus habituales rutinas. No obstante, como se ha mencionado previamente, esto ocurrió cuando el programa apenas había comenzado a despegar, por lo que es de esperar que, con el aumento de la audiencia y de los patrocinadores, el reality ofrezca más dinero a los protagonistas de su éxito.

"Cuando me den 50.000 euros por ir a La isla de las tentaciones, me lo pensaré"

No obstante, y aunque es una incógnita el salario de los personajes de este reality, es casi una obviedad que no cobran el Salario Mínimo Interprofesional por la emisión de su imagen.

El debate de la anterior emisión de La última tentación tuvo como uno de sus protagonistas a Kiko Matamoros. Este hombre, que ya se había mostrado en otras ocasiones muy crítico con Fani Carbajo, hizo que esta mujer, al defenderse de las críticas, alegara que los presentes en ese plató eran los que más tenían que callar, ya que, probablemente, habrían hecho cosas peores de las que se retransmiten en el reality de Telecinco.

Kiko Matamoros le contestó que "Cuando me den 50.000 euros por ir a La isla de las tentaciones igual me lo pienso, de momento no". Esto pudo ser una pista de lo que están cobrando en la actualidad los participantes en La última tentación.