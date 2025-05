Los datos que comparan el fracaso de Belén Esteban en La 1 frente a los de Jorge Javier y Carlos Latre en Telecinco

La imposición de La familia de la tele en las tarde de La 1 ha sido un órdago máximo del actual presidente de RTVE, José Pablo López y su director, procedente de Mediaset, Sergio Calderón, en el que confían que los índices de audiencia acompañen a la popularidad de los contertulios de Sálvame exportados por la productora La Osa (ex La Fábrica de la Tele). Una jugada arriesgada porque es difícil convertir en servicio público un formato que nunca tuvo tal carácter y que ya estaba de capa caída cuando Telecinco decidió en la primavera de 2023, hace dos años, cancelar el programa maratón que, definitivamente dijo adiós el 23 de junio de dicho año.

En su regreso a una parrilla principal, tras la espera con Ni que fuéramos, los datos del Sálvame-La familia de la tele no han sido esperanzadores para su continuidad. Como tampoco sucedió con Jorge Javier Vázquez, presentador de aquel formato, cuando probó suerte con un show en el access prime time, Cuentos chinos, tras cerrar etapa en las tardes dirigidas por Paolo Vasile.

La familia de la tele, espacio del que anunciaba ayer Belén Esteban del que quería marcharse (fue convencida por su familia y compañeros de que se quede), cumple diez días en las tardes de La 1 sin haber convencido y jugando con dos series en el contenedor que sí anotan muy por encima del espacio en directo, Valle salvaje y La Promesa, a las que se les va retrasando el horario para que gane décimas el llamado primer tramo.

Datos de 'La familia de la tele'

María Patiño escucha las quejas de Belén Esteban este miércoles

En el lunes 5 de mayo, con la cabalgata pasada por agua, el primer tramo de La familia tuvo 8.7% de cuota (por debajo de la media de La 1, sobre los dos dígitos) y 769.000 espectadores. El segundo tramo, relevo de La Promesa, alcanzaba un 9,1% y una media de 708.000. El total, incluyendo las series fue de 10,1%, 807.000 espectadores. Al día siguiente las cifras fueron menguando ligeramente de forma progresiva, y así el resto de entregas.

En La familia de este martes, con Belén Esteban en crisis, los datos han bajado a 541.000, 6,4% en el primer tramo de 15.55 a 17.15; y el segundo tramo, de 19.10 a 20.30, fue de 428.000, 5,5%. En total con la series, registró 681.000, 8,7%, de forma apreciable por debajo de la media.

Maquillando datos y dando confianza al formato, La familia de la tele no tiene visos de remontar y encontrar espectadores desde la competencia, con Antena 3 (Y ahora Sonsoles se acerca al 12%, con Sueños de libertad , muy fuerte, superando el 14%) y Telecinco (El diario de Jorge ha llegado a anota máximos sobre el 12%) consolidadas en sus hábitos, al igual que autonómicas como Canal Sur, e incluso hay franjas donde el programa de TVE es superado por La Sexta e incluso por el Malas lenguas de La 2.

Si este Sálvame estuviera en una cadena privada ya habría sido cancelado por la marcha de anunciantes. En TVE puede estar lo que, con planteamientos políticos, quiera defender los actuales responsables. RTVE tiene presupuestados 5,5 millones de euros por 65 entregas. Y aunque se cancele el programa La Osa tiene vida por delante en la actual TVE.

Los datos de 'Cuentos chinos'

Jing Jing, la respondona mascota de 'Cuentos chinos'

Cuando era La Fábrica de la Tele creó Cuentos chinos con Jorge Javier y su presencia fue fugaz en las noches de Telecinco. El paso a las noches de parte del equipo de Sálvame con Jorge Javier Vázquez se estrenaba el 11 de septiembre de 2023 y tuvo (nada menos, frente a la acogida de La familia de la tele) una media de 1,2 millones de espectadores, 9,4%. Aunque El Hormiguero, al que quería herir en la competencia, tuvo 2,5 millones, 19,1%.

Cuentos chinos llegó mejorando la media en la franja de Telecinco, que por entonces tenía un 6,4% pero no hubo ni atisbo de paciencia con aquel programa. Aun así una semana después aún resistía con 930.00, 7,1%. Su última entrega, el día 26 de septiembre, ante un 5,8%, 776.000, anunciada ya su cancelación. Pese a todo, por encima de lo que está registrando franja última en La 1. Del 11 al 26 de septiembre de 2023, la actual productora de La familia tuvo en Telecinco una media de 912.000 espectadores y un 7% de cuota. Cuentos chinos duró 10 entregas a lo largo de 16 días.

Los datos de 'Babylon Show'

Carlos Latre en 'Babylon Show'

Telecinco lo reintentaba el pasado septiembre fichando a Carlos Latre con Babylon Show y la paciencia que muestra TVE con La familia se dejó notar para el proyecto del imitador y presentador castellonense. Sin hacer frente aún a La Revuelta, por estrenar, ni a nuevas entregas de El Hormiguero, Carlos Latre aparecía el 26 de agosto de 2024 con un 10,1% de cuota, y 1.012.000 espectadores, por encima de la reposición de El Hormiguero. El formato se desinfló rápido y a la semana siguiente, con Pablo Motos enfrente, bajó a 699.000, 6,1%. El programa de Latre fue cancelado el 11 de septiembre pasado, tras solo 13 emisiones durante 17 días, mientras La Revuelta llegaba con potencia el día 9, sobre el 17% ante El Hormiguero aunque con los meses el proyecto de "barrer" al programa de Antena 3 le salió mal a la actual dirección de RTVE. Ese fracaso en parte de David Broncano de no cumplir con su misión de tumbar a Pablo Motos ya hacía barruntar que La familia de la tele, que con Ni que fuéramos con Ten no llegaba al 3%, se iba a topar con el muro de los hábitos de audiencia. Latre no tuvo opción para disputar su porción de seguidores.

En condiciones normales, en una cadena privada, un fracaso tan estrepitoso como el de La familia de la tele no pasa de las dos semanas.