El 'derecho' a intentar hacer televisión pública con 'Sálvame'

En torno a estas semanas donde las noticias del saqueo desde la cúpula del Gobierno socialista ahonda en la puñalada de un presidente aferrado al sillón, su emisario en Prado del Rey se desviste de su irresponsabilidad por ocurrencias tan caras como ese Sálvame denominado La familia de la tele (¿habrá gente más antipática, arrogante y creída en su ignorancia en toda la TDT? está la cosa díficil). La cancelación era su destino desde el primer minuto.

El presidente de RTVE, José Pablo López, se quita hierro de su afán innecesario y oportunista que, a todas luces, era inoportuno. Solo el entorno de López y de su director de TVE procedente de Telecinco, Sergio Calderón, saben qué facturas se han pagado, y se seguirán pagando, a nombre de los responsables y participantes de Sálvame. Lo de este proyecto, mantenido de forma agónica durante semanas, ha sido una tozudez impropia de profesionales con rigor.

El presidente de RTVE se acoge a un extraño derecho de “intentarlo”al haber alumbrado La familia de la tele. Sí, en Mediaset son expertos en “intentarlo” a toda costa: son empresas privadas que incluso lo han intentado con realities con gente que iba en pelota. Les ha ido bien con jóvenes que se ponen los cuernos o famosos que sobreviven en arenas inhóspitas. Pero intentos y ocurrencias así no deberían de estar en los planes de una cadena pública. Ni la nacional ni las autonómicas, donde germinó aquello que se llamaba Tómbola. Ni desde el PSOE ni desde el PP se sabe hacer televisión pero es que, precisamente, a ellos no les importa quién ve la televisión sino quiénes salen en ella. Y los que deben salir en las cadenas públicas son ellos y los suyos Los de cada uno.

La 1, que goza de un generoso presupuesto y plantilla, tiene el derecho a ser un canal que tenga descaro, implicación, que persiga su aspiración a ser relevante en la sociedad española a diario, pero no a costa de maliciosos contenidos, de gente que realmente no representa a la gente, con temáticas y tonos que no son propios de una cadena que ha de reflejar el palpitar de un país.

La familia de la tele nunca debió tener sitio en TVE. La RTVEde José Pablo López salvo servir al Gobierno y a sus socios, y aprovecharse de su posición, no sabe realmente qué hacer. Por eso les sirve cualquier cosa para “intentarlo”.